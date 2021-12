Kysyimme, miten lievää koronatautia tulisi hoitaa korona ja miten mahdolliseen sairastumiseen kannattaisi varautua. Asiantuntija muistuttaa, että tärkeintä on se, että sairastunut toipuu kotona.

Mahdolliseen lievään koronatautiin on viisasta varautua varmistamalla, että kotona on muun muassa koronatesti, tulehduskipulääkettä ja kuumemittari.

Jos koronataudin oireet ovat lieviä, kaikkialla Suomessa ei enää suositella hakeutumista terveydenhuollon päivystykseen vaan pysyttelemään kotona.

Miten sitten lievää koronatautia tulisi hoitaa kotona, miten mahdolliseen sairauteen tulisi varautua ja missä vaiheessa on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin?

Kysymyksiin vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Dinah Arifulla: ”Tärkeintä on, että jos sairastut, toivut kotona”, hän toteaa.

”Päivystykseen ei pitäisi mennä”

THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan terveydenhuollon päivystykseen hakeutuminen lievässä koronataudissa on vastoin tämänhetkisiä suosituksia.

”Jos sitten tulee vakavampia oireita, hengitysvaikeuksia tai muuta vakavampaa, totta kai silloin täytyy olla hyvinkin matalalla kynnyksellä yhteydessä terveydenhuoltoon. Mutta sinne päivystykseen ei pitäisi mennä, koska sitten voi tartuttaa muita ja se ei ole kenenkään etu”, hän totesi Ylen Ykkösaamussa maanantaina.

Suosituksen taustalla on se, että päivystyspisteet ovat joulun pyhinä ruuhkautuneet pahasti.

Arifulla suosittelee kuitenkin tarkistamaan oman alueen terveysviranomaisten ohjeistukset, sillä sairaanhoitopiirien suositukset saattavat poiketa toisistaan alueen tautitilanteesta riippuen.

Ilmoitus tartunnoista kontakteille

Miten siis pitää menetellä, jos epäilee saaneensa hengitystieinfektion tai koronataudin Sen, kummasta taudista on kyse, voi varmistaa kaupoista ja apteekista saatavalla pikatestillä.

”Jos oireet ovat lieviä, etkä kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, voit kotitestin tuloksen perusteella jäädä toipumaan kotiin ilman, että testitulos varmennetaan sairaanhoitopiirin koronatestillä”, Arifulla sanoo.

Näin kannattaa hänen mukaansa menetellä erityisesti silloin, kun samassa taloudessa asuu henkilö, jolla on jo varmennettu koronainfektio.

”Tällöin tulisi toimia aivan kuin jos tartuntatautilääkäri olisi määrännyt sinut viralliseen eristykseen, eli välttää kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin kymmenen vuorokauden ajan oireiden alkamisesta.”

Kaikkien samassa taloudessa asuvien tulisi hänen mukaansa menetellä samoin kuin lieväoireista koronaa sairastavan eli välttää kontakteja. ”Jos muillekin tulee oireita, he voivat tehdä kotitestin tai hakeutua tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin testiin”, Arifulla sanoo.

Jos on joulun aikana tavannut sukulaisia ja ystäviä, Arifulla kehottaa ilmoittamaan heille koronatartunnasta: ”Voit kehottaa kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa olet ollut kontaktissa oireita edeltävän 48 tunnin aikana, tarkkailemaan omia oireitaan ja tekemään tarpeen mukaan koronatestin. Jos he epäilevät saaneensa koronavirustaudin, he voivat tehdä myös oireiden arvioinnin Omaolo-palvelussa.”

Lepoa ja riittävästi nestettä

Hengitystieinfektion oireet hellittävät yleensä viikossa. Lieväoireista koronaa hoidetaan Arifullan mukaan aivan kuin hengitystieinfektiota ylipäätään: levätään ja juodaan riittävästi.

Kuumetta voi alentaa tulehduskipulääkkeellä tai muilla viilentävillä ja kuumetta laskevilla toimilla. Yskää voi helpottaa höyryhengityksellä ja tukkoista nenää avata nenäkannulla.

Jos kyseessä on koronatauti, sairastuneen pitäisi erityisen huolellisesti välttää kontaktia muihin ihmisiin, pitää kiinni hyvästä käsihygieniasta ja yskimisetiketistä sekä huolehtia ilmanvaihdosta ja tuulettamisesta.

Mahdolliseen koronatautiin voi varautua etukäteen tarkistamalla, että kotona on esimerkiksi tulehduskipulääkkeitä, kuumemittari, nenäkannu, nestesaippuaa käsienpesuun sekä mahdollisuuksien mukaan koronaviruksen kotitestejä.

”Ensisijainen keino on huolehtia siitä, että rokotussuoja on kunnossa”, Arifulla muistuttaa.

Ammattilaisiin yhteys jos tila heikkenee

Mistä oireista tietää, että on aika ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon? Ammattilaisiin tulee Arifullan mukaan ottaa yhteyttä, jos sairastuneen yleistila heikkenee tai hänelle tulee vakavia oireita kuten hengenahdistusta.

Heikkeneminen on huolestuttavaa silloin, jos sairas ei esimerkiksi pysty huolehtimaan riittävästä nesteytyksestä tai hänen on heikotuksen vuoksi vaikeaa nousta vuoteesta.

Riskiryhmään kuuluvien tulee Arifullan mukaan ottaa muita herkemmin yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin.

”Jos olet ikääntynyt ja sinulla on lääkehoitoa vaativia perussairauksia tai jos tiedät, että sinulla on koronavirustaudin lisäksi muita riskitekijöitä verisuonitukoksille, kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi omaan terveyskeskukseen”, Arifulla sanoo.