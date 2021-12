Pirkanmaalle saatiin erikoiserä koronaviruksen kotitestejä – ”Olemme joutuneet myymään ei-oota”

Täydennyserän testejä myydään infopisteissä, koska niistä puuttuvat suomenkieliset pakkausmerkinnät. Infossa testien ostajalle annetaan tulostetut ohjeet.

Pirkanmaan Prismoihin on tullut maanantaina täydennyserä koronaviruksen pikatestejä. Pirkanmaan osuuskaupan kentän tuen päällikkö Jenni Keskinen kertoo, että jokaiseen Prisma-myymälään on saatu vähintään 500 kappaletta Bosonin kotitestejä.

Testejä myydään infopisteissä. S-ryhmä kertoo tiedotteessaan, että erikoiserästä puuttuvat suomenkieliset pakkausmerkinnät. Infopisteillä annetaan erilliset, tulostetut suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Keskisen mukaan kotitestien kysyntä on ollut ollut Pirkanmaalla viime aikoina kovaa. ”Olemme joutuneet myymään ei-oota. Tilanne on se, että eriä tulee toistuvasti myyntiin, mutta kysyntä on niin kovaa, että erätkin välillä loppuvat.”

Keskinen uskoo, että kotitestieriä tulee lisää jo tällä viikolla.

Jouluviikolla kotitestejä myytiin koko maassa S-ryhmän kaupoissa lähes 90 000 ja jouluaattona 20 000 kappaletta.