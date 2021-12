Työterveysyritykset saavat koronarokotteet Tampereen kaupungilta, eikä asiakkaiden tarvitse maksaa niistä.

Tampere on sopinut neljän työterveyspalveluita tarjoavan yrityksen kanssa koronarokotusten antamisesta. Näin työterveyshoitaja antoi koronarokotteen lääkäriasema Mediporissa Porissa 21. joulukuuta.

Aamulehti

Tampereen kaupunki on sopinut neljän yksityisen työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa koronarokotusten antamisesta. Asiasta sovittiin 23. joulukuuta. Sopimus on allekirjoitettu Mehiläisen, Pihlajalinnan, Medisportin ja Finlan työterveys­palveluiden kanssa.

Tampereen kaupungin palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen kertoo, että työterveys­palveluiden tuottajat voivat ryhtyä järjestämään rokotuksia niille tamperelaisille aikuisille, joihin heillä on asiakas­suhde. Kaupunki antaa rokotteet työterveys­huollolle, ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

Torppa-Saarinen sanoo, ettei pysty itse arvioimaan, milloin rokotustoiminta saadaan käyntiin. Työterveys­yritysten täytyy ensin sopia yhteistyöstä ja kustannuksista työnantajayritysten kanssa. Työterveyden ja Tampereen kaupungin edustajat puolestaan käyvät käytännön järjestelyitä läpi kokouksessaan tiistaina 28. joulukuuta.

”Toivottavasti he saavat nopeasti asiaa eteenpäin, koska tärkeää on, että rokotukset saadaan kattavasti järjestettyä”, Torppa-Saarinen sanoo. ”Kyllä täällä on runsaasti potentiaalisia rokotettavia. Toivon, että työterveyden rokotuksissa tulee olemaan vilkasta.”