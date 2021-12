Katso, millainen on rokottamattomien ja rokotettujen osuus kunnassasi Pirkanmaalla – erot edelleen suuria, näin rokotteita on otettu eri ikäryhmissä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella rokottamattomien osuus on suurin 12–15-vuotiaiden ja 30–34-vuotiaiden ikäryhmissä. Katso hakukoneesta, miten rokotukset etenevät kunnassasi.

Rokotustilanteessa on yhä isoja eroja Pirkanmaan kuntien välillä. Kuhmoisissa kaksi rokoteannosta on saanut yli 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä asukkaista, kun taas Parkanossa kaksi annosta on saanut reilut 78 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.