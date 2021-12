Pirkanmaalla astuvat voimaan tiukat koronarajoitukset: Katso, mitkä paikat menevät nyt kiinni ja mihin voi vielä mennä

Aluehallintoviraston ja hallituksen uudet koronarajoitukset vaikuttavat Pirkanmaalla muun muassa ravintoloiden ja harrastus- sekä liikuntapaikkojen aukioloon. Aamulehti listasi kaikki rajoitukset ja suositukset, jotka vaikuttavat pirkanmaalaisten elämään juuri nyt.

Kauppakeskusten yleiset tilat oli suljettuna käytöltä myös vuosi sitten marraskuussa. Kuva on otettu Koskikeskuksen käytävältä 29.11.2020.

Syksyn ja alkutalven aikana koronaepidemiatilanne on heikentynyt Suomessa merkittävästi. Sairaalahoidon tarve ja terveydenhuollon kuormitus on lisääntynyt, ja se on vaarantanut myös muiden sairauksien hoitoa.

Vaikean epidemiatilanteen vuoksi Suomessa tulee voimaan uusia rajoituksia, joilla pyritään hillitsemään epidemian leviämistä.

Hallitus linjasi uusista rajoituksistaan ja suosituksistaan leviämisalueille. Epidemian leviämisalueita ovat tällä hetkellä suurin osa maan sairaanhoitopiireistä, myös Pirkanmaa. Vain Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa eivät kuulu leviämisalueiden listalle.

Hallituksen lisäksi myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi omat alueelliset rajoitukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kunnan alueelle. Avin määräykset astuvat voimaan joulupäivänä 25. joulukuuta ja ovat voimassa kaksi viikkoa, eli 7. tammikuuta 2022 asti.

Avin suljettaviksi määräämiä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassilla.

Tähän juttuun on listattu kaikki ne paikat, mihin avin tai hallituksen uudet rajoitukset vaikuttavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä voimassa olevat suositukset.

Maskisuositus voimassa

Tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella suositellaan maskin käyttöä kaikissa yleisissä sisätiloissa, julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, joissa liikkuminen vaikeutuu. Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Avin antaman määräyksen mukaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kielletty. Tämä koskee esimerkiksi teattereita, elokuvateattereita ja konsertteja. Kiellosta ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Museot ja kirjastot

Avi ei rajoita museoiden aukioloa. Tampereella on tehty linjaus, että kaupungissa olevien museoiden opastukset ja yleisötapahtumat perutaan, mutta museoon voidaan ottaa sisään 10 henkilöä näyttelytilaa kohden.

Kirjastoista voi lainata edelleen normaalisti. Kirjastojen yleisötapahtumat ovat kuitenkin peruttu.

Liikuntatilat

Avin päätöksellä kaikki joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat suljetaan.

Liikuntapaikkojen laajasta sulusta huolimatta urheilupaikkojen ulkoilualueet ja ulkojäät saavat pysyä auki.

Jäähallien yleisöluistelut ovat peruttu.

Poikkeuksena liikuntatilojen rajoituksiin ovat ammattiurheilijat ja 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta, jotka voivat edelleen jatkaa sekä jotkut lakisääteiset palvelut.

Uimahallit, saunat ja kylpylät

Avin määräyksellä yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat ovat suljettu.

Uimahallien käyttö on sallittu samalta ryhmältä, joka mainitaan liikuntapaikkojen yhteydessä. Tampereella poikkeusryhmien toiminta keskitetään uinnin osalta Kalevan uintikeskukseen eli Pyynikin, Tesoman ja Hervannan uimahallit ovat kokonaan kiinni.

Huvi- ja harrastustilat

Avin rajoitukset sulkevat kaikki tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.

Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat suljetaan myös.

Kaupat ja palvelut

Vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin pysyvät auki.

Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat suljetaan.

Ravintolat ja baarit

Hallituksen ravitsemisliikkeitä koskevista rajoituksista osa tuli voimaan jo jouluaattona 24. joulukuuta, mutta ne kiristyvät entisestään 28. joulukuuta. Rajoitukset ovat voimassa kolme viikkoa.

24.12.–27.12. ravitsemisliikkeissä koronapassin käyttöä on rajattu siten, että anniskelu on lopetettava kello 21 ja ravitsemisliike suljettava kello 22. Edes koronapassilla ei voi ohittaa rajoitusta. Kello 17–21 välisenä aikana anniskelu on sallittua vain koronapassilla.

28.12. alkaen päätoimisten anniskeluravintoloiden anniskelu päättyy kello 17 ja aukiolo päättyy kello 18. Asiakaspaikat rajataan puoleen. Ruokaravintoloissa anniskelu on mahdollista kello 17:ään asti ja ne voivat olla avoinna koronapassilla kello 20 asti. Ravintoloiden asiakaspaikkamäärä on 75 prosenttia normaalista.

Koulut ja varhaiskasvatus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen ei kohdistu tällä hetkellä rajoituksia.

Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella, jos väljyyttä ja riittävää hygieniaa ei voida varmistaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille ja 4. luokan ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille maskien käyttöä koulujen sisätiloissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat, että varhaiskasvatus järjestettäisiin niin, ettei lapsiryhmiä sekoiteta tai yhdistetä. Myös henkilöstön tulisi toimia saman ryhmän kanssa.

Samaten alakouluissa opetusryhmät suositellaan pidettäväksi erillään koko koulupäivän. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voisi vaihtua, jos opetusta ei voida muuten toteuttaa.

Korkeakoulut päättävät itse opetuksen järjestämistavoista.

Hallituksen suosituksen mukaisesti Tampereen korkeakouluyhteisö siirtyy pääsääntöisesti etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Välttämätön lähiopetus voidaan kuitenkin toteuttaa tänäkin aikana. Korkeakouluyhteisön sisätiloissa edellytetään kasvomaskien käyttöä.

Korkeakoulujen ohella hallitus on suositellut, että myös vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka välttämätöntä lähiopetusta lukuun ottamatta.

Tampereen seudun työväenopisto on muun muassa ilmoittanut aloittavansa lukukauden aiempaa myöhemmin, vasta 17. tammikuuta.

Työpaikat

Pirkanmaalla suositellaan etätyötä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Työpaikoilla lähityössä suositellaan kasvomaskin käyttöä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa.

Yksityistilaisuudet

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee, ettei yksityistilaisuuksia pidetä yli 20:lle henkilölle. Yksityistilaisuudessa voi käyttää koronapassia.