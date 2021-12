Näin Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand kommentoi avin tiukkaa rajoituslinjaa – ”Ei ollut mitään syytä vetkutella”

Kaksi rajoitusten viikkoa ovat Juhani Sandin mukaan tärkeää aikaa, jotta ihmiset pysähtyisivät ja muistaisivat taas olla varovaisempia.

Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand on tyytyväinen, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli Pirkanmaan koronarajoituksista pandemiaohjausryhmän kanssa samoilla linjoilla.

Aamulehti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti torstaina Pirkanmaan uusista koronarajoituksista. Määräys kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja sulkee harrastustilat.

Aamulehti kysyi Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäriltä Juhani Sandilta, miten tehokkaita rajoitukset Pirkanmaan tautitilanteessa ovat.

”Tämä oli se, mitä me esitimme. Olemme tyytyväisiä, että avi näki tilanteen samalla tapaa. Tilanne on tiukka, mutta nyt kun on käytössä myös tiukat keinot, tästä varmaan selvitään.”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ovat tiukempia kuin monella muulla alueella. Onko Pirkanmaan koronatilanne niin huolestuttava?

”Koko terveydenhuollolla on tiukkaa, perusterveydenhuolto mukaan lukien. Lisää tiukkuutta tuo juhlapyhien aika, mihin pyritään järjestämään ainakin jonkin verran lomia. Toivotaan, että myönnetyt lomat pystyttäisiin pitämään.”

”Meillä on samantapainen päätös kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella, jossa tilanne tartuntamäärien ja ilmaantuvuuden valossa on samantapainen kuin meillä.”

Olisivatko rajoitukset voineet olla vieläkin tiukempia, vai ovatko ne nyt oikeansuuntaisia?

”Tässä kohtaa rajoitukset ovat ihan oikeat. Toki siinä jäi ulkopuolelle lasten ryhmäharrastuksia. Niitä ehtii tarkastella, jos tilanne sitä edellyttää.”

Lue lisää: Näin tapahtumia peruutetaan Tampereella: Lumikuningatar-jääshow siirtyy vuodella eteenpäin koronarajoitusten vuoksi, osa Sorin sirkuksen Soilu-joulushow’n esityksistä peruutetaan

Uudet rajoitukset tulevat voimaan joulupäivänä. Kuinka tärkeitä nopeat liikkeet ovat?

”On tosi tärkeää, että rajoitukset tulevat jo pyhinä voimaan ja ovat maanantaina kaikenkattavia. Ei ollut mitään syytä vetkutella.”

Onko kaksi viikkoa riittävä aika sille, että koronalukuja saadaan ratkaisevasti laskemaan?

”Ainakin se antaa aikaa tarkastella tilannetta. Rokotukset etenevät, ja näemme, mitä omikron alkaa Pirkanmaalla tarkoittaa. Varmaan joitain rajoituksia pitää jatkaa, mutta sitten voi arvioida, tarvitaanko koko arsenaalia vai ei.”

Mitä? Nämä tilat suljetaan Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat. Yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden pukuhuonetilat. Tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat. Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat. Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat. Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Onko tämä kahden viikon lisäaika tärkeintä nimenomaan rokotuksille?

”Se on tärkein asia. Tämä on tärkeää aikaa muutenkin, jotta ihmiset pysähtyisivät ja olisivat taas hiukan varovaisempia.”

Milloin pandemiaohjausryhmä antaa seuraavan kerran suosituksiaan aville?

”Ainakin me kokoonnumme normaalisti tiistaina ja arvioimme tilannetta.”

Milloin tammikuun 7. päivän jatkosta tehdään päätöksiä?

”Seuraamme tilannetta koko ajan ja pyrimme ennakoimaan. Päätöksiä tehdään vasta lähempänä näiden rajoitusten päättymistä.”