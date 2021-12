Koronatapausten ilmaantuvuus on Ikaalisissa nyt ennätyksellisen korkealla – ylilääkäri on huolissaan tilanteesta: ”Tautia on vähän joka puolella”

Ikaalisissa on todettu kuluneen kahden viikon aikana tartuntoja eniten suhteessa väkilukuun Pirkanmaalla. Ikaalisten ylilääkäri kertoo, että tautia on nyt tasaisesti joka puolella.

Aamulehti

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on ollut tällä viikolla Ikaalisissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ennätyksellisen korkea. Tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana kaikkein eniten suhteessa väkilukuun Pirkanmaalla.

Keskiviikkona julkaistujen THL:n tietojen mukaan ilmaantuvuus on Ikaalisissa 1 427,3. Tapauksia on viimeisen kahden viikon ajalta todettu 98.

Ikaalisten ylilääkärin Tiina Salmisen mukaan koko Pirkanmaan alue on samanlaisessa tilanteessa. ”Pirkanmaalla tartuntamäärät ovat olleet kasvussa. Kun on pieni väkiluku kuten Ikaalisissa, ilmaantuvuus ei ole seurannassa niin hyvin käytettävä työkalu.”

Salminen kertoo, että tilanne on kuitenkin paikkakunnalla huono. Yksittäistä syytä tartuntamäärän kasvamiselle ei ole. ”Tautia on vähän joka puolella. Kouluissa on ollut tapauksia, mutta myös muualla. Tapaukset eivät painotu mihinkään erityisesti.”

Tartuntamäärät vaihtelevat Salmisen mukaan päivittäin. Eilen tiistaina raportoitiin kahdeksasta tartunnasta, jotka oli todettu maanantaina. ”Lukema vastaa viime päivien lukemia.”

Toisaalta Salmisen mukaan viikonloppuna ei välttämättä käyty niin paljon testauksessa, sillä päivystys oli viikonloppuna Hämeenkyrössä. Ikaalinen tekee Hämeenkyrön kanssa yhteistyötä. Päivystys on parittomina viikonloppuina Ikaalisissa ja parillisina Hämeenkyrössä.

Keskiviikkona on tullut Salmisen mukaan tietoon kolme tartuntatapausta, mutta osa näytevastauksista puuttuu vielä.

Mikä? Rokotuskattavuus Ikaalisissa Yli 12-vuotiaista: Ensimmäisen rokotteen saanut 84,4 prosenttia Toisen rokotteen saanut 80,3 prosenttia Kolmannen rokotteen saanut 17,1 prosenttia Lähde: THL

Huolestuttava tilanne

Tartuntamäärän kasvu näkyy Salmisen mukaan terveydenhuollossa. Jäljitystoiminta viivästyy, ja oireisia ihmisiä tulee paljon koronatestaukseen. Testimäärä nousi hetkellisesti, mutta viime päivinä testausmäärä on Salmisen mukaan taas hieman vähentynyt.

”Päivystykseen tulee myös ihmisiä tarkastukseen. He sairastavat periaatteessa kotona, mutta ilmeisesti taudinkuvassa on jotain, jonka vuoksi on tarvetta käydä tarkastuksessa. Tapaukset lisäävät päivystyksen kuormitusta.”

Tilanne on Salmisen mukaan huolestuttava. ”Tilanne on koko maassa samanlainen. Sitten on vielä tämä omikron. Jos se vielä pahentaa tilannetta, on tilanne entistä huolestuttavampi.”

Omikrontartuntoja ei vielä ole todettu Pirkanmaalla. Salmisen mukaan sekvensointi tapahtuu kuitenkin satunnaisesti. ”Omikrontartuntoja ei ole toistaiseksi tiedossa Ikaalisten osalta.”

Joulu voi rauhoittaa

Salminen arvelee, että joulu saattaa rauhoittaa tilannetta etenkin, kun rajoituksia on luvassa. Ikaalisten kouluissa on keskiviikkona viimeinen koulupäivä ennen lomaa.

”Noudatamme jatkossakin Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän ohjeistusta. Avilta on todennäköisesti tulossa uusia pandemiaohjausryhmän esittämiä lisärajoituksia, ja noudatamme tietysti niitä. Tilannetta seurataan myös kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä.”