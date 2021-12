Nyt Pirkanmaalla tarvitaan kipeästi Marianne Joutvuon kaltaisia ihmisiä – Lue tästä jutusta, miten pääsee koronarokottajaksi

Koronarokottajille on nyt kova tarve Pirkanmaalla, ja rokotukset ovat avainasemassa siinä, kuinka omikronmuunnoksen kanssa pärjätään. Siksi Aamulehti haluaa auttaa sairaanhoitopiirin kuntia löytämään lisäkäsiä tekemään tärkeää työtä. Tässä jutussa Tampereen hoitotyön päällikkö kertoo, miten rokottajaksi pääsee.

Aamulehti

Toistasataa koronarokotusta. Sen verran Marianne Joutvuo laskee rokottaneensa maanantaina Hatanpään rokotusyksikössä.

Jos koronapandemiaa ei olisi, Joutvuo viettäisi eläkepäiviä. Hoitaisi lapsenlapsia, tekisi käsitöitä, reissailisi. Nyt hän on keskellä Hatanpään rokotusyksikön vilskettä ja tapaa noin viiden minuutin välein uuden asiakkaan. Juttelee, rokottaa, tekee kirjaukset, välillä käy laimentamassa rokotteita valmiiksi muillekin rokottajille.

Joutvuo on yksi vapaaehtoisista, jotka ovat tulleet mukaan rokotustyöhön eläkkeeltä. Hän liittyi rokottajien joukkoon toukokuussa, ja oli ennen Hatanpään yksikköä rokottamassa Ratinassa. ”Kun kutsuttiin töihin, niin tulin talkoisiin”, Joutvuo sanoo.

Työuransa aikana hän ehti työskennellä Tampereen ja Valkeakosken kaupungeilla ja myös yksityisellä puolella. Kokemusta on kertynyt esimerkiksi terveydenhoitajan työstä neuvolasta sekä akuuttihoitotyöstä ja osastonhoitajan työstä. Rokottaminen oli entuudestaan tuttua hommaa.

Pyyntö lähteä koronarokottajaksi tuli Joutvuon tunteneen työkaverin kautta. ”En miettinyt pitkään. Ajattelin, että annan oman panokseni, sen mitä pystyn. En ole joka päivä töissä kuitenkaan”, Joutvuo kertoo.

Yksi vetovoimatekijä oli Ratinan rokotusyksikkö, jossa Joutvuo kävi itse ottamassa ensimmäisen koronarokotuksensa. ”Ihmettelin, kuinka hirveän hyvin se oli järjestetty. Kaikki olivat tosi ystävällisiä ja se toimi ihan älyttömän hyvin. Sitten kun pyydettiin, niin ajattelin, että noin hienoon organisaatioon kyllä menen.”

Joutvuo lisää, ettei joutunut pettymään, vaan Ratinassa oli kiva olla töissä. Työ oli nopeatahtista, mutta työntekijät auttoivat toisiaan ja asiakkaat olivat tosi tyytyväisiä.

Joustavuutta tarvitaan

Sama pätee Joutvuon mukaan myös Hatanpään uuteen rokotusyksikköön. Sinne hän tuli töihin heti ensimmäisenä päivänä. Yksikkö avattiin 10. joulukuuta kuukauden etuajassa. Iso ero Ratinaan on se, että Joutvuo rokottaa nyt omassa huoneessa. Osassa huoneista on kaksi rokottajaa.

Osastonhoitaja Maria Riski kertoo, että 14 rokottajaa on tällä hetkellä maksimimäärä, mutta vuodenvaihteen jälkeen toiselta käytävältä saadaan lisätilaa. ”Täällä on hirveän hyvä henki ja paljon samoja ihmisiä kuin Ratinassa. Kaikilla on kova auttamisenhalu ja talkoohenki, se välittyy. Kaikki ovat tosi ymmärtäväisiä, joustavia ja auttavat toisiaan”, Riski kuvailee.

Uutta rokotusyksikköä ei ole päästy perustamaan ihannetilanteessa, vaan kymmenien uusien työntekijöiden rekrytoiminen yhtä aikaa ja uuden paikan avaaminen etuajassa ovat haastava yhtälö. Riski kiittelee, että työntekijät ovat olleet ymmärtäväisiä ja joustavia.

Ohjeet Kuinka rokottajaksi? Kunnat tarvitsevat esimerkiksi eläkkeellä, erilaisilla työvapailla tai muissa tehtävissä olevia terveydenhuollon ammattilaisia sekä alan opiskelijoita rokottamaan pirkanmaalaisia. Pistettäviä rokotteita saa antaa vain lääkäri ja asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö ja sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja. Terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- tai kätilöopiskelija voi toimia tilapäisesti sen ammattihenkilön tehtävissä, johon opiskelee, kun on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa kyseisen koulutuksen opinnoistaan. Vähintään 4. vuosikurssin suorittanut lääketieteen tai hammaslääketieteen kandidaatti voi antaa koronarokotuksia, jos hänet on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, perehdytyksestä on huolehdittu ja edellytykset lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä toimimiseen täyttyvät. Kunnat huomioivat avustaviin työtehtäviin rokotuspaikoille myös lääketieteen toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat sekä sairaanhoidon opiskelijat. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä haluamaasi työskentelykuntaan sen rekrytointisivuston kautta (esimerkiksi Kuntarekry). Lisäksi hallitus muutti 22. joulukuuta rokotusasetusta siten, että jatkossa rokottaa voivat myös laboratorio-, lähi- ja perushoitajat. Asetus tulee voimaan 23. päivä joulukuuta.

Työn arvostus näkyy

Vaikka yhden asiakkaan tapaamiseen ei rokotusyksikössä ole paljon aikaa, ehtii Joutvuo kuulla ihmisten ajatuksia koronasta ja rokotuksista. Hänen rokotettavakseen on istunut niin rokottamattoman isänsä koronalle menettänyt kuin rokotukselle vastentahtoisesti koronapassin takia tulleita nuoria.

Hatanpään uudessa rokotusyksikössä Marianne Joutvuo on rokottanut omassa huoneessa toisin kuin Ratinassa. Molemmissa paikoissa hän on silti viihtynyt hyvin.

Joutvuo sanoo, että työ tuntuu edelleen todella tärkeältä, ja päiviin mahtuu hienoja hetkiä. ”Eräs nuori pelkäsi rokotusta aivan hirveästi ja oli ihan paniikissa. Kun saatiin pistettyä, hän sanoi, ettei edes huomannut kun pistettiin, ja että tämä oli hänelle tosi positiivinen kokemus. Se tuntui tosi hyvälle”, Joutvuo kertoo esimerkin.

Ihmisten arvostus rokottajien työtä kohtaan näkyy paitsi suorina kiitoksina, joskus myös erityisinä tekoina. ”Ihmiset ovat niin kauhean ystävällisiä. Yhtenä päivänä joku sanoi, että kahvimaito loppui. Muutaman hetken päästä meillä oli viisi litraa kahvimaitoa. Asiakas oli kuullut, että meillä ei ole kahvimaitoa, ja hän toi sitä.”

Joutvuo ei ole tarkemmin suunnitellut, kauanko jatkaa rokottajana. Ainakin jonkin aikaa, hän sanoo. Työyhteisö on nytkin sellainen, että töihin on mukava tulla. ”Jos vaikka joutuu selvittämään jotain asiaa ja vähän myöhästyy aikataulusta, niin toiset ovat heti auttamassa. Tänään juuri mietittiin kahvipöydässä, että olisiko yksi syy hyvään työyhteisöön siinä, että kaikki ovat tulleet vapaaehtoisesti tänne.”

Kuinka vapaaehtoiseksi rokottajaksi pääsee?

Kysyimme Tampereen kaupungin hoitotyön päälliköltä Birgit Aikiolta, kuka rokottajaksi pääsee, kuinka mukaan ilmoittaudutaan ja onko muita tehtäviä, joissa tarvitaan apua.

Mitkä ovat edellytykset, että voi tulla rokottajaksi?

”Tarvitaan se, että on laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Heidänkin täytyy suorittaa lääkeosaamisen tentti ja antaa näyttö. Sen jälkeen on rokotusoikeudellinen.

Sitten on mahdollista, jos on sairaanhoidon tai terveydenhoidon opiskelija ja on suorittanut yli 141 opintopistettä, hän voi tuon saman prosessin jälkeen rokottaa.

Lääkärit ja hammaslääkärit ovat rokotusoikeudellisia, samoin lääketieteen opiskelijat, kun ovat neljännellä vuosikurssilla.

Rokotustyö on erityistä osaamista vaativaa työtä ja lisäksi koronarokottamisessa valmisteiden säilytys ja valmiiksi saattaminen vaativat perehtymistä.”

Lisäksi hallitus muutti 22. joulukuuta rokotusasetusta siten, että jatkossa rokottaa voivat myös laboratorio-, lähi- ja perushoitajat. Asetus tulee voimaan 23. päivä joulukuuta. Haastattelu on tehty ennen hallituksen keskiviikkona rokotusasetukseen tekemää muutosta.

Jos edellytykset täyttyvät ja haluaa rokottajaksi, miten pitää toimia?

”Meillä on Kuntarekryssä ollut jo vajaan kuukauden auki se, että tule Tampereen kaupungille koronarokottajaksi. Sinne voi jättää hakemuksen, me seulomme ne ja otamme yhteyttä. Sitten olemme tiistaina saaneet vähän kevyemmän tavan eli kaupungin sivuille e-lomakkeen, jolla voi ilmoittautua.

Olemme kontaktoineet päivittäin kymmeniä ihmisiä. Rokotusyksikköön tarvitaan vähintään sata rokottajaa, koska osa tekee oman työnsä ohella ja jotkut osa-aikaisesti. Apua on siitäkin, jos osaaminen on ja tulee vaikka kahdeksi tunniksi oman työpäivänsä jälkeen. Siinä pystyy vähintäänkin toistakymmentä rokotetta pistämään.”

Kuinka hyvin vapaaehtoisia on saatu mukaan?

”Rokotusyksikköön on pääsääntöisesti rekrytoitu tekijät ulkopuolelta. Tällä hetkellä terveysasemilla oma henkilökunta tekee koronatyötä aina testiin hakeutumiseen liittyvistä asioista ja yleisestä ohjauksesta oireisten hoitamiseen, jäljitystyöhön ja myös rokottamiseen. Sen päälle tulivat vielä kello 16–18 olevat rokotusillat terveysasemilla. Sieltä ei enää voi ottaa.

Eläkeläiset ovat ottaneet yhteyttä ja kun otimme oppilaitoksiin yhteyttä, sieltä tuli valtava määrä viestejä. Heidän kaikkien täytyy tehdä lääkehoitotentti ja näyttö. Se vähän hidastaa, mutta muutamassa päivässä saadaan vapaaehtoiset töihin. Sitten on tietenkin vielä perehdytys työhön ja jatkuvasti muuttuviin ohjeistuksiin.

Työsopimuksia kirjoitan sähköisellä allekirjoituksella varmasti 50 päivässä. Pyrimme saamaan rokotusyksikköön henkilöstöä niin, että olisi vähintään 15 linjaa koko ajan. Sillä pystytään nostamaan rokotusmäärät 2–3-kertaisiksi.”

Mitä rokottajille maksetaan?

”Peruspalkka on 15,25 euroa tunti, se on meidän perusterveydenhuollon sairaanhoitajan tuntipalkka. Ilta- ja viikonloppukorvaukset tulevat lisäksi.

Tämän viikon maanantaista lähtien meillä on ollut paikallissopimus, jolla voidaan maksaa kaupungin työntekijöille oman työpäivän päälle samana päivänä tehdystä työstä erilliskorvaus.”

Onko vapaaehtoisia muissa tehtävissä kuin rokotustehtävissä?

”On. Se on ollut alusta saakka tärkeä osa rokottamista. He ottavat vastaan, neuvovat mihin mennään, ojentavat maskeja, kehottavat pitämään etäisyydet ja käyttämään käsidesiä, varaavat aikoja, vastaavat puhelimiin.”

Mitä heiltä edellytetään?

”Yleensä he ovat koulutukseltaan lähihoitajia. Ihan ilman koulutusta olevia meillä on aika vähän, mutta he toimivat esimerkiksi aulaoppaina. Lisäksi rokottamisessa tarvitaan välineistöä, työvaatteita ja muuta, ja sen hoitamisessa on taustajoukkoa. Kaikki ovat tehneet ihan valtavan työn tämän vuoden aikana. Siitä kiitos kaikille.”

Tarvitaanko nyt lisää avustavaa henkilöstöä?

”Avustavan henkilöstön tarve on riippuvainen siitä, montako rokottajaa meillä on, ja nyt painopiste on rokottajien rekrytoinnissa.

Toki voi ilmoittautua kaupungin sivujen e-lomakkeen kautta, mutta vielä ei ole niin suurta tarvetta. Toivon, että alkuvuodesta meillä on rokottajien rekrytointi varmalla pohjalla ja avustavia pystytään rekrytoimaan niihin tehtäviin mihin tarvitaan.”

Onko avustava henkilöstö palkattua henkilöstöä?

”Meillä on SPR:n vapaaehtoisia avustavissa tehtävissä, mutta myös ihan työsopimuksella olevia, kun on sopivia tehtäviä.”