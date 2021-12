Pirkanmaalle esitetään tapahtumien ja tilojen sulkua kahdeksi viikoksi – koronapassi ei voimassa, tätä kaikkea sulku tarkoittaa

Mitä? Pirkanmaan koronaluvut

Sairaalahoitoon joutuneista suurin osa on työikäisiä ja rokottamattomia. Tehohoitoon joutuneista 85 prosenttia on ollut kokonaan rokottamattomia. Rokotetuilla tehohoitoa tarvinneilla on ollut sairauksia, jotka ovat heikentäneet rokotteen tehoa.

Ensimmäisen koronarokotteen on Pirkanmaalla nyt ottanut 88,1 prosenttia, toisen rokotteen 83,8 prosenttia ja kolmannen rokotteen 13,5 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Koronan ilmaantuvuus on nyt Pirkanmaalla 566 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta. Ilmaantuvuus on selkeästi valtakunnallista tasoa korkeampi. Positiivisten löydösten osuus viikon ajalta on 15,8 prosenttia.

Viime viikolla todettiin 1613 uutta tartuntaa. Tartunnan lähde selvisi varmuudella 43 prosentilla tartunnan saaneista.

Tartunnat ovat peräisin pääasiassa Pirkanmaalta. Suurin osa tartunnoista saadaan nyt perhepiirin ulkopuolelta erilaisista tartunnan lähteistä. Ulkomailta on tullut tartuntoja noin prosentin verran.

Alle 12-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista ei ole viikon aikana kasvanut.

Lähde: Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän tiedote