Pirkanmaan ilmaantuvuusluku on nyt korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin – Käyrät osoittavat useassa kunnassa lähes pystysuoraan ylöspäin

Tampereella ja koko Pirkanmaalla kärvistellään jo nyt koronan kanssa, vaikka omikron on vasta kunnolla tulossa.

Nekalan koronatestauspisteellä oli rauhallista yhden jälkeen maanantaina iltapäivällä. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on kuitenkin noussut Pirkanmaalla jyrkästi.

Aamulehti

Koko Pirkanmaan koronatartuntojen ilmaantuvuus on noussut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoinnin mukaan ennätystasolle.

Ilmaantuvuusluku kertoo, kuinka monta tartuntaa on viimeisen 14 vuorokauden aikana todettu 100 000:ta asukasta kohti. Pirkanmaalla luku oli maanantaina 595. Se on paitsi sairaanhoitopiirin ennätysluku, myös kolmanneksi suurin Suomen sairaanhoitopiirien joukossa. Edellä ovat vain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Pohjanmaa.

Tampereen ilmaantuvuusluku oli maanantaina 578. Kahden viikon sisällä koronavirustartunta on todettu 1 398 tamperelaisella. Määrä on kaksinkertainen edelliseen kahden viikon ajanjaksoon verrattuna.

THL:n ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) päivittäisissä tartuntaluvuissa on ajoittain isoja eroja. Tartuntalukujen eroja selittää se, että THL:n luvut päivittyvät viiveellä. Tays kertoo päivittäin edellisenä päivänä tutkittujen näytteiden tulokset.

Eroja luvuissa voi aiheuttaa myös se, että Tays tilastoi kaikki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta löydetyt tapaukset kotikunnasta riippumatta. THL puolestaan tilastoi tapaukset tartunnan saaneiden kotikunnan mukaan.

THL:n tilastoinnin mukaan maanantaina ilmaantuvuus oli ennätyksellisen korkealla myös Ylöjärvellä, Pirkkalassa, Kangasalla, Akaassa, Hämeenkyrössä, Virroilla, Vesilahdella sekä Ikaalisissa, missä tartuntoja on todettu kuluneen kahden viikon aikana kaikkein eniten suhteessa väkilukuun, 1 585.

Ennätysluvut on saavutettu tilanteessa, jossa viruksen herkästi leviävä omikronvariantti on vasta saapumassa Pirkanmaalle. Pienen valonpilkahduksen tilanteeseen antoi maanantaina Taysin raportoima yhden päivän tartuntaluku 186, joka oli selvästi edellisten päivien lukuja matalampi. Tartunnat on todettu sunnuntaina. Lauantaina tartuntoja todettiin 242, perjantaina 273 ja torstaina peräti 290.

Taysin erityisvastuualueella oli maanantaina koronan vuoksi teho-osastolla enemmän potilaita kuin kertaakaan tähän mennessä, 11. Taysin erva-alueeseen kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Kaikkiaan sairaalahoidossa oli alueella maanantaina THL:n mukaan 57 koronapotilasta.