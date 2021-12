Tampereella on nyt korona-ajan pahin vaihe: Eniten testaamista, rokottamista ja sairastuneita – ”Ensi viikolla todella mustat ajat”

Tampereella kymmenet tuhannet yli 60 vuotta täyttäneet olisivat oikeutettuja saamaan kolmannen rokotusannoksen tämän vuoden puolella. Kolmansia rokotteita annetaan viikossa noin 5 000. Hoitotyön päällikön mukaan rokotusväliä ei voida lyhentää ennen kuin ikäihmiset on rokotettu.

Aamulehti

Tampereella on meneillään koronapandemian pahin vaihe, kertoo kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio. Sosiaali- ja terveysalalla on tehty koronatyötä pian kahden vuoden ajan. ”Nyt resurssit ja kapasiteetti alkavat olla aivan loppu”, toteaa Aikio.

Sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan aikaa menee testaamiseen, ohjaamiseen ja neuvontaan, jäljittämiseen, oireisten ja sairaiden hoitamiseen, rokottamiseen ja koronatodistustyöhön.

Lue lisää: Pirkanmaalla on todettu 290 koronatartuntaa – korkein luku koko pandemian aikana

”Kaikki kivet on käännetty. Nyt on kieltämättä kaikkein pahin tilanne korona-aikana. Meillä on eniten sairastuneita, eniten testaamista, eniten rokottamista ja koronapassityö. Me teemme kaiken edelleen käytettävissä olevalla resurssilla,” Aikio kertoo Aamulehdelle perjantaina.

Aikion mukaan rokottajia on terveysasemilla ja Hatanpään rokotusyksikössä yhteensä 160. Lisää rekrytoidaan koko ajan.

Valtava paine ennen joulua

60 vuotta täyttäneitä on Tampereella noin 60 000. Heistä olisi rokotettava kolmannen kerran vielä 43 000, jotta saavutettaisiin 85 prosentin rokotekattavuus. Yli 80-vuotiaita heistä on lähes 7 000, yli 70–79-vuotiaita yli 17 000 ja 60–69-vuotiaita lähes 20 000. He kaikki ovat Aikion mukaan oikeutettuja saamaan kolmannen rokotusannoksen tämän vuoden puolella. Kolmansia rokotuksia annetaan viikossa noin 5 000.

Toisen ja kolmannen rokotusannoksen väliä ei voida Aikion mukaan lyhentää kuudesta kuukaudesta kolmeen ennen kuin ikäihmisten rokotukset ovat hyvällä tasolla. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on keskustellut rokotusvälin lyhentämisestä kokouksessaan torstaina. Tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kolmas rokoteannos annetaan, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut 5–6 kuukautta.

Ensimmäisiä ja toisia annoksia on ottamatta 15 000 henkilöllä Tampereella, jotta 85 prosentin rokotuskattavuus saavutettaisiin.

Hatanpään rokotusyksikkö perustettiin viikko sitten perjantaina. Henkilöstöä rekrytoidaan rokotusyksikköön edelleen. Hatanpäällä pystytään toteuttamaan samanlainen rokotuskapasiteetti kuin Ratinan rokotusyksikössä. Ratinan yksikkö suljettiin lokakuun alussa, kun rokotuksiin ei enää hakeuduttu ja rokotuslinjastot olivat Aikion mukaan tyhjillään.

Lue lisää: Tampereen ajanvaraus ruuhkautui ja kaatui, kun kolmansia korona­rokotteita varattiin – Hatanpään koronarokotus­yksikkö avautuu etuajassa purkamaan ruuhkaa

Lue lisää: Tampereen uusi rokotusyksikkö aukesi Hatanpäällä – ensimmäisenä päivänä rokotettiin 150 ihmistä: ”Valtaosa tulijoista hakee kolmatta rokotetta”

Suomen Punainen Risti on avustanut kaupunkia koronatyössä jo melkein kahden vuoden ajan. Lisäksi apuna on eläkeläisiä, opiskelijoita ja avustavia työntekijäryhmiä. ”Resurssipula on valtava. Tässä ollaan aika vakavan äärellä. Nyt tehdään sen eteen töitä, että saataisiin tämä kiristyvä tilanne hallintaan.”

”Meillä voi ensi viikolla olla todella mustat ajat”, Aikio huokaa.