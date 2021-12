Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Ylöjärveläinen Matti Mäkitalo, 61, joutui koronataudin takia tehohoitoon, laihtui 22 kiloa, eikä voi vieläkään puhua hengästymättä – ”Se on yhteiskunnalle niin kallista, että hävettää”

Erittäin vakavaan koronatautiin sairastunut Matti Mäkitalo on erityisesti vaikuttunut Taysissa saamastaan hoidosta. Hänen mukaansa koronapotilaiden kärsimys jää piiloon sairaaloihin. ”Ihmisten pitäisi mennä sinne katsomaan. Siellä on ihmisiä, jotka oikeasti välittävät potilaista ja heillä on siellä nyt pieni paniikki.”

Ylöjärveläinen Matti Mäkitalo sairastui koronavirustautiin viime keväänä eikä ole kunnossa vieläkään. Hän sanoo, ettei tehohoidossakaan missään vaiheessa pelännyt kuolevansa, mutta kertoo, että unesta herääminen maski kasvoilla synnytti usein pakokauhun tunteen.

Aamulehti Ylöjärveläinen Matti Mäkitalo, 61, puhuu katkonaisesti ja puuskuttaen. Hän sairastui koronavirustautiin viime toukokuun lopulla eikä ole kunnossa edelleenkään. Hänen poskensa ovat kuopalla, sillä 2,5 viikon tehohoitojakson aikana häneltä katosi 22 kiloa ja hän on saanut hankittua niistä takaisin vasta kaksi. Nyt, noin seitsemän kuukautta myöhemmin, hän painaa vain 55 kiloa.