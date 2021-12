Krista Kiuru kutsui lisäapua rokotustalkoisiin – Antti Kaikkonen Aamulehdelle: Näin puolustusvoimat voisi osallistua

Armeijan avusta koronarokotusten vauhdittamiseksi käydään keskusteluja koko ajan.

Aamulehti

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) hoputtaa jälleen kolmansien koronarokotteiden antamista. ”On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voimme varautua hyökyaaltoa vastaan”, Kiuru totesi sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa torstaina.

Aiemmin tällä viikolla Kiuru toi esille, että Suomessa on paljon alan osaavaa väestöä, joka voisi lähteä talkoisiin mukaan, jos heiltä kysyttäisiin apua. Hänen mukaansa selvityksessä on lähihoitajien perehdyttäminen tehtävää varten. Lisäapua on pyydetty puolustusvoimilta sekä kansalaisjärjestöiltä.

Lue lisää: Maahantulon rajoitukset tiukentuvat – Kiuru: ”On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voimme varautua hyökyaaltoa vastaan”

Aamulehti kysyi puolustusministeri Antti Kaikkoselta (kesk.), millaista apua puolustusvoimat voisi antaa. ”Lähtökohta on, että kaikki virka-apu annetaan, mihin puolustusvoimien on resurssit ja henkilöstö riittävät. Alustavia selvityksiä ja keskusteluja käydään koko ajan.”

Kaikkonen jatkaa, että puolustusvoimilta saatava tuki keskittyisi varmasti enemmänkin rokotuksia tukevaan toimintaan ja materiaaliseen apuun. Esimerkkinä hän mainitsee koronavirustartuntojen jäljityksen. Myös erilaiset opastustehtävät voivat tulla kysymykseen.

Ministeri ei ottanut vielä kantaa, paljonko puolustusvoimista voitaisiin irrottaa väkeä varsinaiseen rokottamistyöhön liittyviin tehtäviin, mutta tätäkin selvitellään parhaillaan.

”Uskon, että nopein ja vaikuttavin apu varsinaisiksi lisärokottajiksi löytyy työterveyshuollosta ja eläköityneistä tai alaa vaihtaneista terveydenhoitoalan ammattilaisista”, Kaikkonen sanoo.

Puolustusvoimat ei ole ensi kertaa niin sanotuissa koronatalkoissa. Kun koronakriisi alkoi kevättalvella 2020, niin puolustusvoimat antoi sairaaloiden käyttöön hengityskoneita. Kyse oli muutamista kymmenistä kappaleista. Kyseessä oli virka-apupyyntö.