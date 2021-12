Suora lähetys: THL ja STM kertovat koronatilanteesta – kaikissa sairaanhoitopiireissä yli 80 prosentin rokotekattavuus

Delta on Suomessa edelleen valtamuunnos, mutta esimerkiksi Helsingin tartunnoista jo neljäsosa on uuden omikronmuunnoksen aiheuttamia tai sellaiseksi epäiltyjä.

Kuinka paljon Suomesta on löydetty koronaviruksen omikronmuunnosta? Miten muunnos voi vaikuttaa epidemiatilanteeseen lähiviikkoina? Entä kuinka kuormittuneita sairaalat ovat koronapotilaista?

Muun muassa näihin kysymyksiin odotetaan vastauksia, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät viikoittaisen tiedotustilaisuutensa torstaina.

Tilaisuudessa kuullaan tavanomaisen ajankohtaisen koronavirustilanteen lisäksi katsaus virusmuunnostilanteesta.

Tällä hetkellä Suomessa valtaa pitää deltamuunnos, mutta esimerkiksi Helsingin tartunnoista jo neljäsosa on uuden omikronmuunnoksen aiheuttamia tai sellaiseksi epäiltyjä.

Tiedotustilaisuudessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä ylilääkäri Otto Helve ja johtava asiantuntija, virologian dosentti Carita Savolainen-Kopra THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin ovat vastaamassa osastopäälliköt Satu Koskela ja Taneli Puumalainen STM:stä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Katso suora lähetys tästä:

Aamulehden tekstiseuranta:

Kello 10.21: Erikoissairaanhoidon vuodeosastolla oli sunnuntaina 12. joulukuuta 119 potilasta. Tehohoidossa 52.

Kello 10.17: Suomessa todettiin viikolla 48 9 500 uutta tartuntatapausta. Viikolla 49 noin 10 500 tapausta, mutta lukema täydentyy vielä.

Kello 10.15: Kolmansia rokoteannoksia on annettu tähän mennessä yhteensä noin 565 000. Yli kuusi kuukautta sitten toisen annoksen saaneista 75 prosenttia on rokotettu kolmannella annoksella. ”Tahti on erittäin kova”, kertoo Helve.

Kello 10.14: Helven mukaan kaikissa sairaanhoitopiireissä mennään yli 80 prosentin rokotekattavuudessa.

Kello 10.11: Ylilääkäri Otto Helve kertoo rokotuskattavuudesta. Suomessa täyden rokotuskattavuuden on saanut 73,9 prosenttia väestöstä. Suuria eroja eri maiden välillä ei ole.

Suomessa on annettu noin 9 miljoonaa rokoteannosta. Rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on noin 613 000. Yhden annoksen saaneita on noin 255 000.