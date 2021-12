Norja painaa koronajarrua: Alkoholin myynti ravintoloissa kielletään – ennusteen mukaan uusia tartuntoja voi pian olla 300 000 päivässä

Viranomaisarvion mukaan omikronin mahdollisesti lievempi taudinkuva ei juuri paranna kokonaistilannetta, sillä valtavat tarttuvuusluvut heijastuvat joka tapauksessa sairaalahoitoa vaativien tapausten nousuna.

Norja vetää koronajarrun pohjaan rajusti kiihtyvän koronakierteen vuoksi. Norjalaisissa ravintoloissa ja baareissa juodaan joulun ja vuodenvaihteen aikaan vain mehua, kertoi Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre maanantai-iltana.

Samaan aikaan kuivahtavat myös kulttuuri- ja urheilutapahtumat sisätiloissa. Työtä tulee tehdä kotona, jos se on mahdollista, sanoi Gahr Støre.

Hän myönsi, että toimet ovat lyijynraskaita ja niistä ilmoittaminen on myös yhtä raskasta, mutta ne ovat ainoat mahdollisuudet rajoittaa räjähtämässä olevaa koronatilannetta.

Keskiviikon vastaisesta yöstä voimaan tulevat säännöt ovat voimassa neljä viikkoa ja niiden tarkoituksena on saada räjähtämässä oleva koronatartuntatilanne kuriin.

Ennen tammikuun puoliväliä

Norjan tavoitteena on antaa kolmas koronarokote kaikille yli 45-vuotiaille ennen tammikuun puoliväliä. Terveydenhoitoala saa apua rokotusoperaatioon apteekeilta, puolustusvoimilta ja vapaaehtoisilta. Gahr Støre sanoi, ettei rokotuksilla enää voida rajoittaa tartuntojen määrää, mutta niillä voidaan lieventää tautia.

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava Folkehelseinstituttet (FHI) sanoi maanantaina iltapäivällä, että tartuntaluvut voivat kasvaa erittäin suuriksi, jos toimiin ei ryhdytä.

”Alustavan arvion mukaan kolmen viikon kuluessa tapauksia voi olla päivittäin 90 000–300 000 ja sairaalahoitoon joutuu päivittäin 50–200 ihmistä, jos epidemiaa ei saada jarrutettua”, FHI totesi.

Norjassa on 5,4 miljoonaa ihmistä, joten muutamassa viikossa koko kansa olisi koronaviruksen kourissa, jos FHI:n pahin arvio toteutuisi.

Koronatapausten räjähdysmäisen kasvun taustalla on osittain omikronmuunnos, joka leviää lähes holtittomasti. ”Omikronmuunnos aiheuttaa jo joulukuussa sairastumisaallon”, FHI arvioi.

Omikron leviää nopeasti

Koronaviruksen omikronmuunnos leviää nopeasti Norjassa. Omikrontartuntojen määrä kaksinkertaistui maassa yhdessä viikossa. Viime viikolla Norjassa rekisteröitiin 660 omikronin saanutta ihmistä, kun variantin saaneita oli edellisellä viikolla 293. Maassa oli raportoitu maanantaihin mennessä yhteensä 958 omikrontapausta.

Viranomaisarvion mukaan omikronin mahdollisesti lievempi taudinkuva ei juuri paranna kokonaistilannetta, sillä valtavat tarttuvuusluvut heijastuvat joka tapauksessa sairaalahoitoa vaativien tapausten nousuna. Sunnuntaina Norjassa oli sairaalahoidossa 331 koronapotilasta, mikä on toistaiseksi suurin lukema maassa.

Norjan hallitus kiristi koronaviruksen vastaisia toimia jo viikko sitten, mutta ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tartuntaluvut syöksyivät päinvastoin ennätysnousuun, viime perjantaina uusia tapauksia oli 5 400.

Määräyksillä lyhennettiin anniskeluaikoja ravintoloissa, velvoitettiin kasvomaskien käyttöön kaupoissa. Lisäksi kaikki ulkomailta Norjaan tulleet joutuvat koronatestiin.

”On suuri riski sille, että joudumme sopeuttamaan toimenpiteitä jatkuvasti”, sanoi Norjan terveysviranomaisten edustaja Espen Rostrup Nakstad uutistoimisto NTB:lle.

Testaukseen jonoja

Pakkotestaukset ovat aiheuttaneet pitkiä jonoja lentokentillä ja myös testauspisteissä kaupungilla. Ihmiset seisovat tuntitolkulla samoissa tiloissa päästäkseen testeihin, mikä on aiheuttanut myös arvostelua. Kotona tehtävät koronatestit on myyty loppuun apteekeista jo aikoja sitten.

Norjan rokotuskattavuus on hyvä, sillä kaksi rokotusannosta saaneita norjalaisia on nyt noin 72 prosenttia väestöstä, yhden annoksen saaneita on runsaat 79 prosenttia. Taso on kutakuinkin sama kuin Suomessa.