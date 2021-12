Miksi ravintolassa ei aina tarkasteta koronapassin esittäjän henkilöllisyyttä? Näin vastaa avi: ”Tarkastus­mahdollisuus on oikeus, mutta ei velvollisuus”

Kysyimme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) elinkeinovalvontayksikön päälliköltä Kristian Dahlilta ja ylitarkastaja Eero-Mikael Aromaalta, pitääkö henkilöllisyys tarkastaa ravintolassa koronapassin katsomisen yhteydessä.

Aamulehti

Keskustelua on herättänyt joidenkin ravintoloiden löyhä suhtautuminen henkilöllisyyden varmistamiseen koronapassin tarkastamisen yhteydessä. Kaikissa ravitsemusliikkeissä näin ei tehdä. Kristian Dahl vastasi Aamulehden kysymyksiin puhelinhaastattelussa, Eero-Mikael Aromaa sähköpostilla.

Miten ravintoloita on ohjeistettu toimimaan koronapassin kanssa?

Dahl: ”Asiakkaan koronapassi pitää tarkastaa joko ravintolan ulkopuolella tai välittömästi ravintolan sisäpuolella. Ajatus on, että kun koronapassi on tarkastettu sisään tullessa, ravintolan asiakkaat voivat olla siellä turvallisin mielin ja kokea, että ympäristössä olevilta ihmisiltä on koronapassi tarkastettu.”

Pitääkö asiakkaan henkilöllisyys tarkastaa koronapassia katsottaessa?

Dahl: ”Henkilötietojen tarkastaminen ei ole pakollista. Se on mahdollista, mutta ei pakollista. Ravitsemisliikkeellä on kuitenkin iso vastuu toiminnan asianmukaisuudesta. Henkilöllisyyden tarkistamisen tavoite on estää koronapassiin liittyvät väärinkäytökset.”

Mitä sanoo tartuntatautilaki?

Dahl: ”Tartuntatautilain mukaan (58 j §) toiminnanharjoittajalla, sen palveluksessa olevalla tai sen tehtävää hoitavalla, jolla on oikeus edellyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta, on lisäksi oikeus tarkistaa asiakkaan ja toimintaan osallistuvan henkilöllisyys.”

Aromaa: ”Tartuntatautilaki edellyttää, että jos toiminnanharjoittaja on ottanut koronapassin käyttöön vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimenpiteenä voimassaoleville rajoituksille, sen tulee edellyttää asiakkailtaan tiloihin pääsyn edellytyksenä koronapassia. Tartuntatautilaissa mahdollistetaan toiminnanharjoittajalle mahdollisuus tarkastaa koronapassin käyttäjän henkilöllisyys väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Tarkastusmahdollisuus on oikeus, mutta ei velvollisuus.”

Aromaa: ”Toiminnanharjoittajan tulisi siis huolehtia siitä, että passia käytetään oikein, ja pyrkiä omalla toiminnallaan siihen, ettei sitä käytetä väärin.”

Missä tapauksissa henkilöllisyys pitää varmistaa?

Aluehallintoviraston verkkosivuilla ohjeistetaan näin: ”Jos asiakkaan tai toimintaan osallistuvan henkilöllisyydestä herää varteenotettava epäilys, pitää hänen henkilöllisyytensä varmistaa henkilöllisyystodistuksella koronapassin tarkastamisen yhteydessä.”

Dahl: ”Mutta toki oikeus on aina muutoinkin. Ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista, että sisään tullaan väärillä asiakirjoilla. Se ei vastaa sitä terveysturvallisuuden edistämistä, mitä tässä ajatellaan. Väärien asiakirjojen käyttäminen viittaa todennäköisesti siihen, että kyseisellä henkilöllä ei ole koronapassiasiat kunnossa.”

Miten ravintoloita valvotaan?

Aromaa: ”Aluehallintovirasto valvoo, että ravintolat noudattavat annettuja rajoituksia. Aluehallintoviraston tarkastajat tekevät tartuntatautilain mukaisia tarkastuskäyntejä ravintoloihin.”

Dahl: ”Valvontavelvollisuus on ravintolalla. Avilla ei valvontaviranomaisenakaan ole sellaisenaan oikeutta tarkastaa jonkun asiakkaan koronapassia, mutta avin edustaja voi pyytää ravintolan työntekijää tarkastamaan asiakkaan koronapassi.”