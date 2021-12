Tampereen pop up -rokotuspisteillä mennään päivästä toiseen ennätyslukemissa: ”Vaaran merkit ovat ilmassa, nyt on niin paljon työtä”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri on kertonut, että kolmannen rokotteen rokotusväliä saatetaan lyhentää. Tampereen hoitotyön päällikön mukaan välin lyhentäminen aiheuttaisi tiettyjen viikkojen rokotusmäärien tuplaantumisen.

Aamulehti

Koskikeskuksen pop up -rokotuspisteellä oli ruuhkaa lauantaina. Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, että rokotteita on silti riittänyt, vaikka rokotuksiin tulijoita näkyi lauantaina paljon katukuvassa.

Koskikeskuksessa kävi lauantaina 211 henkilöä rokotettavana. Perjantaina Hervannassa Duon pop up-pisteellä kävi 307 henkilöä. ”Pop up -pisteissä mennään ennätyslukemissa päivä toisensa jälkeen.”

”Koskikeskuksessa on vain muutama rokottaja, joten on tosi vaikeaa arvioida, milloin ruuhkia pääsee syntymään. Sillä rokottajamäärällä on vaikea saada jonoja purettua, eikä ole enempää laittaa rokottajia.”

Koskikeskuksen pop up -pisteellä on jouduttu käännyttämään ihmisiä myös pois. Tämä on koskenut ainoastaan niitä, jotka ovat pyytämään ennenaikaisesti kolmatta rokotusannosta. Tampereella kolmas rokotus annetaan, kun edellisestä on kulunut kuusi kuukautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksessa rokotusväli on viisi kuukautta.

”Annosvälin lyhentäminen ei saa hidastaa iäkkäiden ja suuressa riskissä olevien rokotustahtia. Pitää peilata resursseihin.”

Eniten Tampereella haetaan juuri kolmansia rokotuksia – viikossa noin 2 500–3 000 rokotusta. Ensimmäisiä rokotusannoksia haetaan viikossa noin 1 500 ja ensimmäisiä rokotuksia 800.

Hatanpäällä kävi perjantaina 125 rokotettua ja lauantaina yli 400. Tänään sunnuntaina annetaan Aikion mukaan arviolta vähintään 550 rokotusta.

Paljon työtä

Huolenaiheena Aikion mukaan on tällä hetkellä se, että terveydenhuolto on kuormittunut rokotusten lisäksi kaikesta muusta, kuten koronapasseista ja sairastuneista. ”Työmäärä on valtava.”

Koronapassit työllistävät terveydenhuollon työntekijöitä, koska monet, jotka eivät saa itse tulostettua passia, tulevat hakemaan niitä terveysasemilta. ”Toivomme, että ihmiset yrittäisivät saada apua läheisiltä tai kävisivät tulostamassa niitä kirjastossa, missä saa kyllä apua siihen. Se maksaa 40 senttiä. Terveysasemilla menee aikaa sellaiseen työhön, jonka voisi tehdä muuallakin tai tehdä itse.”

Koronapassityöstä, rokottamisesta ja hoitajien perustyöstä selviäminen on joulun ajan ja vielä jopa tammikuun ajan Aikion mukaan vaikeaa. ”Tässä on viitteitä siitä, että nyt on todellakin tiukat paikat. Vaaran merkit ovat ilmassa, nyt on niin paljon työtä. Tämä menee koko ajan tiukemmaksi ja tiukemmaksi.”

Suuri urakka

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on kertonut STT:lle, että Suomessa rokotuksista päättävät pohtivat alkavalla viikolla, onko aihetta nopeuttaa rokotustahtia. Aikion mukaan välin lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että tiettyjen viikkojen rokotusmäärät tuplaantuisivat.

Lue lisää: Kaikki koronaviruksesta: Rokotusväli saattaa Suomessa lyhentyä kolmeen kuukauteen, päätöksiä luvassa pian

”Meillä on 188 000 tamperelaista, joille voisi jo antaa kolmannen koronarokotteen, jos rokotusväliä lyhennettäisiin kolmeen kuukauteen. Vaikka rokottaisimme 25 000 ihmistä viikossa, sen voi jakaa 188 000:lla ja katsoa, kuinka kauan aikaa siihen menee.”

”Kyllä se vaatii istumisen alas ja miettimisen, että missä aikaikkunassa rokotteita pystyttäisiin antamaan. Se on suuri urakka, kuten keväällä nähtiin.”