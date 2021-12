Tampereen uusi rokotusyksikkö aukesi Hatanpäällä – ensimmäisenä päivänä rokotettiin 150 ihmistä: ”Valtaosa tulijoista hakee kolmatta rokotetta”

Uusi rokotusyksikkö on auki viikon jokaisena päivänä. Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, että yksikön ensimmäisenä aukiolopäivänä saatiin rokotettua noin 150 ihmistä.

Tampereen kaupunki kertoi keskiviikkoiltana avaavansa lisää koronarokotusaikoja suuren kysynnän vuoksi. Aikoja tuli uuteen Hatanpään koronarokotusyksikköön, joka avautui etuajassa perjantaina 10. joulukuuta kello 9.

Hatanpään rokotusyksikön osastonhoitaja Terhi Kivipelto kertoo, että alku on sujunut hyvin.

”Valtaosa tulijoista hakee kolmatta rokotetta, he ovat ikäihmisiä. Täällä annetaan myös ensimmäisiä ja toisia rokotteita, mikä on myös erittäin tärkeää.”

Rokotteita annetaan Hatanpäällä sekä rokotusyksikössä että terveyskeskuksen puolella. Rokotusyksikön osastonhoitaja Terhi Kivipelto täsmentää, että rokotettavat ohjataan yksikössä ja terveyskeskuksessa oikeaan paikkaan.

Rokotuksia tehdään Hatanpäällä sekä terveysasemalla että rokotusyksikössä.

”Hatanpään terveysasemalle menevät rokotukselle ne, jotka ovat jo aiemmin varanneet ajan terveysasemalle. Terveysasema on samassa rakennuksessa, mutta sisäänkäynti on eri. Meillä on aulassa on avustaja, joka ohjaa asiakkaita oikeaan paikkaan. Viikonloppuisin rokotamme vain rokotusyksikössä, emme ollenkaan terveysasemalla”, Kivipelto selventää.

Hatanpään rokotusyksikön sisäänkäynti on Hatanpään terveysasemalla Hatanpäänkadun puolella linja-autopysäkkien ja parkkipaikkojen läheisyydessä. Sisään mennään C-rakennuksen ovesta, jossa lukee ”Korva- ja silmäyksikkö”.

Terveyskeskukseen voi kulkea rakennuksen pääsisäänkäynnistä.

Rokotusyksikön sisäänkäynnin voi tunnistaa suuresta vihreälle pohjalle laitetusta C-kirjaimesta.

Rokottajia rekrytoidaan, vapaita aikoja joulukuussa

Ensimmäisenä päivänä Hatanpäällä annettiin rokotteita kello 9–16. Yksikkö on jatkossa auki arkisin kello 8–18 ja viikonloppuisin kello 9–16. Rokotuksia annetaan Hatanpäällä tällä hetkellä vain ajanvarauksella.

Yksikkö ei ole auki jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja uudenvuoden jälkeisenä sunnuntaina.

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoi Aamulehdelle perjantaiaamuna yksikön avaamisesta.

”Hommat ovat alkaneet mukavasti. Tämä oli ensimmäinen päivä eli niin sanottu kenraaliharjoitus. Paikka pantiin aika nopeasti pystyyn ja tänään testattiin, että kaikki toimii.”

Aamulehti vieraili Hatanpään rokotusyksikössä sen avajaispäivänä. Auki oli kaksi rokotuspistettä. Aikio arvioi, että viikonloppuna paikalla on vähintään kaksi rokottajaa, mutta määrä voi kuitenkin vaihdella. Hän painottaa, että sairaanhoitajia rekrytoidaan jatkuvasti lisää.

”Teemme koko ajan rekrytointia. Siellä voi olla myös hyvässä tilanteessa enemmän kuin kaksi rokottajaa. Teemme hartiavoimin töitä, että saamme paikalle lisää työntekijöitä antamaan rokotuksia.”

Tältä Hatanpään rokotusyksikön odotustilassa näytti yksikön avajaispäivänä.

Aikio kertoo, että Hatanpäällä saatiin ensimmäisen päivän aikana rokotettua noin 150 ihmistä. Aamupäivällä Hatanpäälle oli vapaita aikoja vielä tällekin viikolle.

”Katsoin, että aikoja on jäljellä esimerkiksi sunnuntaiksi. Yksikköön avataan myös koko ajan lisää aikoja.”

Hatanpäällä annetaan sekä ensimmäisiä, toisia että kolmansia koronarokotteita.

Myös Eila Mathlin tuli perjantaina hakemaan Hatanpään rokotusyksiköstä kolmannen rokotteen. ”Rokote sujui kivuttomasti. Oli kivaa, kun ei tarvinnut jonottaa ollenkaan”, Mathlin kommentoi kokemustaan. Hän kertoo varanneensa ajan rokotukseen edellisenä päivänä.

Ohjeistus pysyy ennallaan

Aikio vahvistaa, että Tampereen kaupungin ohjeistus pysyy toistaiseksi rokotusten suhteen samana. Tällä hetkellä ajan voivat varata ne, joilla on kulunut toisesta koronarokotteesta kuusi kuukautta. Hän suosittelee etenkin ikäihmisiä varaamaan ajan kolmanteen koronarokotukseen.

”Hatanpään rokotusyksikkö on löydetty hyvin ja aikojakin on vielä jäljellä. Haasteena on tällä hetkellä rokotusten kohdentaminen. Tärkeintä on, että ihmiset tulisivat rokotukseen kuusi kuukautta toisen rokotteen jälkeen ja odottaisivat näin omaa rokotusvuoroaan. Erityisesti toivomme, että ikäihmiset, eli yli 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat, hakeutuisivat nyt rokotettavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toisesta rokotteesta on kulunut puoli vuotta.”

Tampere on kolmannen rokotteen kohdalla jäljessä rokotekattavuudessa.

”Olemme kolmannen rokotteen kohdalla jäljessä Pirkanmaata ja koko Suomeakin. Kolmannen rokotteen on Tampereella saanut 5,9 prosenttia väestöstä, koko Suomen luku on 8,3 prosenttia”, Aikio kertoo.