Ministereitä ohjeistettu välttämään kontakteja toistaiseksi Pekka Haaviston koronatartunnan takia – eduskunnassa selvitetään mahdollisia altistumisia

Ministereitä ja eräitä viranhaltijoita on ohjeistettu välttämään toistaiseksi kontakteja varotoimenpiteenä johtuen ulkoministeri Pekka Haaviston lauantai-iltana saamasta positiivisesta koronatestituloksesta. Kuva Haavistosta on otettu eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 9. syyskuuta 2021.

Ministereitä ja eräitä viranhaltijoita on ohjeistettu välttämään toistaiseksi kontakteja varotoimenpiteenä johtuen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lauantai-iltana saamasta positiivisesta koronatestituloksesta. Valtioneuvoston kanslia kertoi asiasta sunnuntaina.

Valtioneuvoston mukaan ministereitä ja joitakin viranhaltijoita on ohjeistettu hakeutumaan koronatestiin ennen lähityöhön palaamista. Kontaktien välttämisen vuoksi joidenkin ministerien lähipäivien ohjelmaan tulee myös muutoksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Twitterissä sunnuntaina käyneensä Haaviston tartunnan johdosta koronatestissä, jonka tulos oli negatiivinen. Marin kertoi menevänsä vielä maanantaina toiseen testiin.

Hallitus oli viimeksi koolla perjantaina. Valtioneuvoston linnan tiloissa pidetyissä kokouksissa on voimassa suositus käyttää maskia.

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että myös eduskuntaa on informoitu tartunta-asiassa ja muita ulkoministerin kanssa tekemisissä olleita tahoja on tavoiteltu julkisen tiedottamisen lisäksi suoraan.

Eduskunnassa selvitetään altistuneita

Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhio kertoo Aamulehdelle, että eduskunnassa selvitetään nyt, onko Haaviston koronatartunta aiheuttanut siellä altistumisia.

”Selvitämme nyt keitä ministeri on tavannut ja minkälaisissa kokouksissa ja palavereissa hän on ollut. Sitten, mikäli arvio on sellainen, että altistuminen on tapahtunut, mietitään olisiko aihetta testaamiseen ja itsensä eristämiseen”, Rauhio kertoo.

Eduskunta kokoontuu seuraavaan täysistuntoonsa tiistaina.

Vaikka eduskunnan virallinen päätöksenteko tapahtuu edelleen lähityössä, Rauhion mukaan kaikki eduskunnan viranhaltijat, jotka voivat tehdä työnsä etänä, ovat tällä hetkellä etätöissä. Kaikissa eduskunnan sisätiloissa on voimassa myös vahva maskisuositus.

Lauantaina myös pirkanmaalaiskansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) kertoi saaneensa koronatartunnan. Huolestuttaako pahaneva koronatilanne eduskunnassa?

”Suhtaudumme tartuntatapauksiin edelleen hyvin vakavasti, mutta kun niin suuri osa edustajista ja henkilökunnasta on rokotettu, niin se tilanne ei välttämättä ole sillä tavoin kuolemanvakava, että me pystymme kyllä tämän asian kanssa selviämään”, Rauhio sanoo.

Haavisto vieraili Tampereella

Haaviston koronatartunnasta tiedotettiin lauantai-iltana. Tartunta tuli ilmi, kun Haavisto oli käynyt koronatestissä tulevan työmatkansa vuoksi. Tauti on Haavistolla oireeton ja hän siirtyi tuloksen saatuaan työskentelemään toistaiseksi etänä kotoaan käsin.

Haavisto on saanut kaksi koronarokotetta.

Aamulehti kertoi jo aiemmin, että Haavisto oli perjantaina seuraamassa Tapparan ja Ilveksen välistä ottelua Tampereen uudella Nokia-areenalla. Samassa aitiossa hänen kanssaan olivat muun muassa poliitikko Kimmo Sasi (kok.), Yleisradion toimittaja Arto Nyberg ja suursijoittaja Chaim ”Poju” Zabludowicz.

Myös jääkiekkovaikuttaja ja Tampereen kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola (kok.) tapasi koronavirustartunnan saaneen Haaviston Nokia-areenalla perjantaina.

Kummolan mukaan Haavisto oli heti lauantai-iltana ottanut häneen yhteyttä, ja kertonut tartunnasta. Kummola oli myös toimittanut Haavistolle listan kaikista Haaviston kanssa kiekkoaitiossa olleista henkilöistä.

Juttua päivitetty 5.12. kello 18.52: Lisätty tieto Marinin tviitistä.