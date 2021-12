Nokia-areenalla samassa aitiossa Pekka Haaviston kanssa ollut Arto Nyberg teki pikatestin – Kimmo Sasi aikoo myös tehdä testin

Ulkoministeri Pekka Haavistolla todettiin lauantaina koronavirustartunta. Haavisto oli perjantaina seuraamassa Tapparan ja Ilveksen välistä jääkiekko-ottelua Nokia-areenalla.

Aamulehti

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on sairastunut koronavirukseen. Tauti on Haavistolla oireeton. Valtioneuvoston viestintäjohtajan mukaan koronavirustesti tehtiin työmatkan vuoksi.

Haavisto oli perjantaina seuraamassa Tapparan ja Ilveksen välistä ottelua Tampereen uudella Nokia-areenalla. Samassa aitiossa hänen kanssaan olivat muun muassa poliitikko Kimmo Sasi (kok.), Yleisradion toimittaja Arto Nyberg ja liikemies Chaim ”Poju” Zabludowicz.

Ottelussa oli paikalla myös Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.), joka pudotti aloituskiekon jäälle ottelun alussa.

”En tavannut Pekka Haavistoa pelissä”, Ikonen kirjoittaa Aamulehdelle tekstiviestitse.

Sasi kertoi sunnuntaiaamuna Aamulehdelle, että kun hän aamulla kuuli Haaviston tartunnasta, hän mittasi heti kuumeen.

”Ihan normaalit 36 astetta.”

Sasi kertoi, että hän aikoo mennä iltapäivällä ostamaan koronakotitestin ja pysytellä siihen asti kotona. Hän kertoi myös, että hän aikoo käyttää maskia.

Sasilla ei ole koronavirustartunnan oireita.

Arto Nybergillä negatiivinen kotitesti

Yleisradion toimittaja Arto Nyberg kertoi Aamulehdelle tehneensä jo yhden koronapikatestin. Tulos oli negatiivinen.

”Täytyy mennä testiin kanssa ja seurata tilannetta”, Nyberg sanoo.

Nybergillä ei ole koronavirustartunnan oireita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjaus on ollut, että jos altistuneilla on täysi rokotussuoja eli kaksi rokotusta, altistumiset eivät automaattisesti johda karanteeneihin. Tampereen Nokia-areenan sisäänpääsyssä pyydettiin peliin tulijoita näyttämään koronapassi, joka on todistus täydestä rokotesarjasta, alle 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta tai enintään kuusi kuukautta aiemmin sairastetusta ja PCR-testillä varmistetusta koronataudista.

Tämä on päivittyvä uutinen.

Päivitetty 5.12.2021 kello 12.08 Anna-Kaisa Ikosen kommentit.

Oikaisu 5.12.2021 kello 10.57: Jutussa oli maininta, että Anna-Kaisa Ikonen on ollut samassa aitiossa Pekka Haaviston kanssa. Tietoa ei ole varmennettu, mutta Anna-Kaisa Ikonen oli areenalla perjantaina.