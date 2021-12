THL: Suomessa todettu yksi omikronvariantin aiheuttama koronatartunta, tartunnan saaneella lieviä oireita

Henkilö oli saapunut Ruotsista.

Suomen ensimmäinen todettu omikrontartunta on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), kertoi Hus torstaina.

STT

Suomessa yhdellä ihmisellä on todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan tartunnan saanut on helsinkiläinen, jonka oireet ovat lievät. Hän on saanut kaksi rokotetta. Husin mukaan perheenjäsenet on testattu ja heidän testituloksiaan odotetaan.

Tartunnan saanut oli palannut Ruotsista. Myös muilla samaan seurueeseen kuuluvilla on jo todettu koronatartuntoja. Heidän tartuntojaan ei ole vielä varmistettu variantin aiheuttamiksi.

Muut henkilön kanssa lähikontaktissa olleet on tavoitettu ja ohjattu testiin. Lähikontaktissa olleita henkilöitä on kuusi. Kontaktit tartunnan saaneeseen ovat olleet lyhyitä ja kaikissa tilanteissa maskit ovat olleet käytössä.

Varsinais-Suomessa kaksi varsin varmaa omikronepäilyä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan alueella epäillään kahta omikronvariantin aiheuttamaa koronatartuntaa, jotka ovat peräisin Ruotsista. Tartunnan saaneet ovat lieväoireisia eivätkä ole tarvinneet sairaalahoitoa.

”On hyvin todennäköistä, että kyseessä on omikronvariantti”, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoi tiedotteessa.

Paikalliset viranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueilla.

Virusmuunnosten syntyminen on tavallista

Muun muassa Etelä-Afrikassa havaitun uuden omikronmuunnoksen leviäminen on aiheuttanut maailmalla huolta. Kymmenet maat ovat asettaneet matkustusrajoituksia eteläisen Afrikan maihin sen jälkeen, kun Etelä-Afrikka ilmoitti uudesta variantista viime viikolla. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vallitseva virusmuunnos on delta.

Vielä ei tiedetä, kuinka vaarallinen uusi muunnos on. Virusmuunnosten syntyminen on hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon, THL muistuttaa.

”Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin, mikä on nähty koronapandemiankin aikana jo useaan otteeseen”, THL kertoo tiedotteessa.

Maailman terveysjärjestö WHO jaottelee koronamuunnokset kolmeen luokkaan: huolestuttaviin, tehostetun seurannan alaisiin sekä seurattaviin. Perjantaina WHO nimesi omikronin ja luokitteli sen huolta herättäväksi variantiksi. Omikronia edeltävä huolta herättävä variantti oli delta. Se sai luokittelunsa toukokuussa.

THL:n mukaan omikronia voi torjua samalla tavalla kuin muita virusmuunnoksia: käsien pesulla, maskien käytöllä, huolehtimalla turvaväleistä ja rokotussuojalla.