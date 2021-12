Fimlab odottaa linjauksia, pitääkö koronanäytteenottoa lisätä – tietoa odotetaan myös rahoituksesta

Näytteenottokapasiteetin lisääminen tarkoittaisi sitä, että testaukselle tarvittaisiin lisää tiloja ja resursseja. Tällä hetkellä Tampereella on vain yksi testauspaikka.

Terveydenhuollon laboratoriopalveluja tuottava Fimlab on koronanäytteenoton suhteen kapasiteettinsa ylärajoilla. Palvelujohtaja Anu Mustilan mukaan kapasiteetti on 600–700 testiä päivässä. Tampereella on tällä hetkellä yksi testauspaikka, joka sijaitsee Nekalassa.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin viikolla, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan myös rokotettuja ja lapsia pitäisi testata.

”Meillä ei ole vielä mitään virallista tietoa siitä, että testausstrategiaa muutettaisiin tähän suuntaan. Odottelemme, millaisia linjauksia valtakunnan tasolta on nyt tulossa, jos on tulossa. Ja jos jotain tulee, mitkä kaikki asiat muuttuvat”, Mustila kommentoi. ”Jos tähän äkkiseltään tulee uusi linjaus, meidän täytyy keskustella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin kanssa siitä, miten näytteenottokapasiteettia voidaan lisätä.”

Näytteenottokapasiteetin lisääminen tarkoittaisi sitä, että testaukselle tarvittaisiin lisää tiloja ja resursseja. Mustila arvioi, ettei niiden saaminen olisi suinkaan helppoa. Hän uskoo, että jos koronatestausta lisättäisiin, se olisi pois muusta terveydenhuollosta. Tällöin henkilöstöä pitäisi siirtää muualta testaukseen.

”Tulosten analysoinnin puolesta kapasiteettia on huomattavasti, sen suhteen on helpompi hengittää”, Mustila kertoo.

Vetääkö valtio rahoituksen testaamiselta?

Iltalehti uutisoi torstaina, että Helsingin yliopistollisen sairaalan Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan valtion budjetissa ei ole koronatestaamiselle määrärahaa vuodelle 2022. Hänen mukaansa testaamista joudutaan siitä syystä vähentämään huomattavasti.

Anu Mustila kertoo olevansa asian suhteen lehtitietojen varassa.

”Jos tilaajilla [Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Tampereen kaupungilla] ei ole mahdollisuuksia teettää koronatestejä, se tarkoittaa, että ei tule näytteenottoja tai testejä tehtäväksi. Nämä ovat juuri niitä valtakunnallisia linjauksia, joihin odotamme tarkempaa tietoa.”