Omikron viestii siitä, että ihmisellä on vielä pitkä matka oppia elämään pandemioitten maailmassa

Analyysi: Pandemian myötä maapallosta on tullut yksi valtaisa koelaboratorio, jossa ihmisen on opittava, miten pandemioihin varaudutaan, miten niitä torjutaan ja miten niiden kanssa voidaan elää, kun ne iskevät, Aamulehden toimittaja Vesa Vanhalakka kirjoittaa.

Tilaajille

Saattajat odottivat pyörätuolia tarvitsevia matkustajia tiistaina Tokion itäpuolella sijaitsevalla Naritan kansainvälisellä lentokentällä. Japani on sulkenut rajansa kaikilta ulkomaalaisilta matkustajilta uuden omikronmuunnoksen takia.

Aamulehti

Sars-CoV-2-koronaviruksen omikronmuunnos on tärkeä muistutus siitä, että pandemia on kaikkea muuta kuin ohi. Pandemia kestää niin pitkään, kunnes koronaepidemiat on saatu eliminoitua kaikissa maailman maissa.

Tämä pääsi unohtumaan vapauden huumassa, kun puheet pikaisesta paluusta normaaliin levisivät viruksen lailla, ja ihmiset alkoivat käyttäytyä sen mukaisesti.