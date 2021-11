Koronavirus leviää nyt Lempäälän kouluissa, kunnan ilmaantuvuus nousi selvästi: ”Tilanne on erittäin huolestuttava”

Lempäälän ilmaantuvuusluku on nyt 526 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Viikonlopun aikana todettiin 40 uutta tartuntaa.

Aamulehti

Lempäälän kunta on huolissaan koronavirustilanteestaan. Kunta tiedotti maanantaina, että tilanne näyttää tällä hetkellä huonolta.

Runsaan 23 000 asukkaan kunnan koronatartuntojen määrä kasvoi viikossa melkein sadalla. Tartuntoja on odotettavissa lisää, koska viikonlopun aikana löydettiin 40 uutta tautitapausta, kunta kertoo.

Kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoo, että koronan ilmaantuvuusluku on nyt koko epidemian pahin. Tiistaina Lempäälän lukema oli 526 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Maanantaina se oli vielä 499. Ilmaantuvuus on selvästi valtakunnan keskiarvoa korkeampi. Koko maassa ilmaantuvuus on 270 tapausta 100 000 asukasta kohden ja Pirkanmaalla 279.

Tällä hetkellä tauti leviää Rämön mukaan erityisesti alakouluissa nopeasti. Tartunnat painottuvat pääosin rokottamattomiin ikäluokkiin, mutta ne ovat levinneet myös oppilaiden perheisiin.

Rämö sanoo, että tunnelma on huolestunut.

”Hyvä asia on se, että tautimuodot ovat olleet lieviä. Meillä ei yksikään ole saanut vakavampaa tautimuotoa.”

Lue lisää: Urjalassa koronan ilmaantuvuusluku on hätkähdyttävä 1 698 – Selvitimme, mistä isot erot Pirkanmaan kuntien välillä johtuvat

”Linjamuutos huolestuttaa”

Lempäälän maanantaina lähettämässä tiedotteessa kehotettiin ihmisiä testeihin, jos heillä on pieniäkään koronaan viittaavia oireita.

”Tilanne on erittäin huolestuttava. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että jos on pieniäkin koronaan viittaavia oireita kenellä tahansa perheessä, niin käydään testeissä ja jäädään kotiin sairastamaan”, tiedotteessa sanottiin.

Rämö kuitenkin oikoo tiedotteen viestiä ja pahoittelee virheellistä tietoa.

Valtakunnallisen Terveyden ja hyvinvoinnin linjauksen mukaan täyden rokotussarjan saaneita ei testata pelkkien lievien koronaoireiden vuoksi. Myöskään karanteeniin ei välttämättä määrätä enää, jos altistunut on oireeton ja rokotettu. Linjauksia noudattaa myös Lempäälä.

”Ensisijainen asia on nyt se, että rajoitetaan omaa liikkumista ja ei mennä paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä, jos oireita on. Nyt liikutaan hyvin vapaasti muuten, eikä enää jäljitetä samalla tavalla”, Rämö sanoo.

”Tilanne hallinnassa”

Myös linjaus koulukaranteeneista on muuttunut. Tartunnan saaneen koulu-, päiväkoti- ja harrastuskontakteja ei enää määrätä karanteeniin kuten viime lukuvuonna.

”Vanhemmilla on nyt suuri huoli, ja se on ihan inhimillisesti ymmärrettävää. Luku on näin iso ja koulusta on tullut tartuntoja, mutta siitä huolimatta ei määrätä karanteeniin tai etäopetukseen. Muutos entiseen on suuri”, Rämö sanoo.

”Meillä on nuorta väestöä niin paljon, että se näkyy meillä hyvin eri tavalla kuin monella muulla paikkakunnalla”, hän lisää.

Rämö haluaa lähettää koteihin viestin, että tilanne on yhä hallinnassa, tartunnat ovat olleet lieviä ja syytä huoleen ei ole.

Lempäälässä yli 12-vuotiaista asukkaista 87,6 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen ja toisen 82,5 prosenttia.