Pirkanmaan koronanyrkki suosittaa 20 hengen rajoitusta yleisötilaisuuksiin – laaja etätyösuositus voimaan heti

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä antoi etätyösuosituksen kaikille työpaikoille, joissa etätyötä on mahdollista tehdä. Lisäksi koronanyrkki muistuttaa, ettei Fimlabin testausta ole tarkoitettu koronapassin saamiseksi, vaan sairastuneiden diagnostiikkaan.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kokoontuu viikoittain tiistaisin. Kuva on otettu Tampereen yliopistollisesta sairaalasta lokakuussa 2021.

Aamulehti

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee Pirkanmaalle etätyötä kaikkiin niihin tehtäviin, joissa etätyötä on mahdollista tehdä. Asiasta tiedotti Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiistaina.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää myös aluehallintovirastolle, että kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet yli 16-vuotiaille rajoitettaisiin Pirkanmaalla korkeintaan 20 henkilöön. Isompia tilaisuuksia voisi järjestää, jos koronapassi on käytössä. Kunnat voivat itse päättää alueellaan järjestettävien tilaisuuksien rajoituksista.

Testattujen määrä kasvanut

Koronan ilmaantuvuus oli Pirkanmaalla viime viikon päättyessä 286 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon ajalta. Viime viikolla todettiin 871 uutta koronatartuntaa. Positiivisia tuloksia oli Fimlabissa testatuista 11,5 prosenttia.

Testattujen määrä on selvästi kasvanut, ja julkista testausta on ryhdytty käyttämään vaihtoehtona rokotukselle. Pandemiaohjausryhmä huomauttaa, että testituloksen siirtymisessä Omakantaan voi mennä yli kolme vuorokautta.

”Fimlabin testaaminen ei ole tarkoitettu koronapassin saamiseksi vaan sairastuneiden diagnostiikkaan. Vain 16-17 -vuotiaille kunnat järjestävät testin koronapassin saamiseksi”, muistuttaa ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista tiedotteessa.

Pandemiaohjausryhmä suosittaa, että kotitestejä voi käyttää hengitystieinfektion tunnistamiseen alustavasti koronavirukseksi. Jos kotitesti on positiivinen, sairastuneen tulisi hakeutua laboratoriossa tehtävään testiin.

Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille kolmas rokote

Pandemiaohjausryhmän tiedotteessa suositetaan myös, että riskiryhmien ja kaikkien yli 60-vuotiaiden, joiden kakkosrokotteesta on kulunut puoli vuotta, tulisi nyt mennä hakemaan kolmas koronarokote.

Yhden koronarokotuksen on saanut nyt Pirkanmaalla 87,2 prosenttia ja kaksi 82,3 prosenttia yli 12-vuotiaista. Liki kolmasosa yli 80-vuotiaista on saanut kolmannen rokotteen. Yli 12-vuotiaista 4,5 prosenttia on saanut kolmannen koronarokotteen.

Täydennys 30.11.2021 kello 15.27: Uutista on täydennetty rokotusten ja testauksen osalta.