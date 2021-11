Taysin infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että toistaiseksi tosiasiallista tietoa virusvariantti omikronista on hyvin vähän.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on otettu näyte, joka saattaa olla omikronmuunnosta. Asialle saadaan vahvistus vasta parin viikon päästä. Kuva on otettu Helsinki-Vantaalta 11. tammikuuta 2021.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoi maanantaina ennen puoltapäivää, että hänen tietoonsa ei ole siihen mennessä tullut, että Etelä-Afrikassa levinnyttä uutta koronaviruksen omikronmuunnosta olisi havaittu Suomessa.

”Mutta se on sitten ajan kysymys”, Syrjänen lisäsi.

Heti kahdentoista jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi Twitterissä, että perjantain Helsinki-Vantaalla otetuista rajanäytteistä löytyi yksi S-geeninegatiivinen näyte.

Lehtonen kommentoi Ylelle, että on mahdollista, että kyseessä on omikronmuunnostapaus. Varmuutta asiasta ei ole, sillä näyte on vasta menossa sekvensoitavaksi.

THL kertoi puoli kahdelta maanantaina, että Suomessa tutkitaan jo kahta epäiltyä omikrontapausta. Tartunnan saaneilla on molemmilla yhteys ulkomaille. Se, ovatko tartunnat nimen omaan omikronmuunnosta, selviää THL:n mukaan muutamien päivien aikana.

Lue lisää: Kaikki koronaviruksesta: Suomessa tutkitaan kahta omikronepäilyä, kertoo THL – molemmilla kontakti ulkomaille

Niukasti tietoa

Uusi virusvariantti on herättänyt huolta ympäri maailmaa, mutta todellisuudessa virusmuunnoksesta on ilmoilla enemmän kysymyksiä kuin oikeaa tietoa, korostaa Syrjänen.

”Emme tosiasiallisesti tiedä omikronista ihan hirveästi. Emme tiedä, onko se oikeasti tarttuvampi kuin delta. Emme tiedä, miten hyvin rokotteet suojaavat sen aiheuttamalta taudilta tai suojaavatko rokotteet viruksen aiheuttamalta vakavalta taudilta.”

On arvioitu, että kysymyksiin saadaan vastauksia vasta useamman viikon päästä.

Jos uusi virusmuunnos olisi deltavarianttia tarttuvampi, se tulee todennäköisesti syrjäyttämään deltan, samoin kuin delta syrjäytti edelliset virusvariantit, sanoo Syrjänen.

”Aika näyttää”, hän tiivistää.

Yritetään estää rajoituksilla

Suomi yrittää torjua variantin leviämistä estämällä matkailun eteläisestä Afrikasta sekä kehottamalla parin viikon aikana sieltä palanneita hakeutumaan koronatestiin, oli oireita tai ei, rokotusstatuksesta riippumatta.

”On jokaisen matkailijan omalla vastuulla, toteutuuko se asia. Toisaalta terveystarkastuksia tehdään rajoilla”, Syrjänen sanoo.

Varianttia on havaittu jo useammissa maissa Euroopassa. Tartunnoista on kerrottu esimerkiksi Iso-Britanniassa, Saksassa ja Italiassa.

Tällä hetkellä Pirkanmaalla odotellaan sitä, miten tilanne etenee. Syrjänen sanoo, että Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kokoontuu taas tiistaina. Asiaa pohditaan luultavasti myös siellä. Ainakaan toistaiseksi omikronin osalta ei ole merkittäviä toimenpiteitä valmisteilla.

”Ne asiat pätevät, mitkä ennenkin”, Syrjänen sanoo.

Marraskuussa Suomessa on todettu ennätysmäärä koronatartuntoja. Myös Pirkanmaalla tartuntamäärien suhdanne on ollut nouseva. Syrjäsen mukaan taustalla on erityisesti se, että rajoituksia on ollut vähän. Hiljattain Pirkanmaallakin on otettu käyttöön koronapassi ja entistä tiukempia ravintolarajoituksia.

”Toivotaan, että koronapassista on jotakin hyötyä”, Syrjänen sanoo.

Lue lisää: Mikä on omikronmuunnos ja miksi siitä ollaan nyt niin huolissaan? THL:n asiantuntija vastaa yhdeksään kysymykseen uudesta variantista

Uutista päivitetty 29.11. kello 13.14: Päivitetty uutiseen tieto siitä, että Helsinki-Vantaalta on löytynyt näyte, joka saattaa olla uutta virusvarianttia.

Päivitys 29.11. kello 13.40: lisätty tieto, että Suomessa epäillään jo kahta omikrontapausta.