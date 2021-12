Jo muutama koronapotilas voi vaarantaa Taysin tehohoidon toimivuuden – Ylilääkäri kertoo poikkeuksellisesta arjesta osastolla: ”Potilasta ei voi jättää sekunniksikaan yksin”

Tehohoitoa tarvitseva koronapotilas vaikuttaa merkittävästi tehohoidon kapasiteettiin. Yhden koronapotilaan hoitoaika on keskimäärin 10–11 päivää. Johtajaylilääkäri kertoo, millaisia leikkauksia joudutaan ensimmäisenä siirtämään teho-osaston kuormituksen takia.

Tämä teho-osaston huone on valmis uudelle potilaalle. Huoneessa voidaan hoitaa myös koronapotilasta. Aamulehti vieraili Taysin teho-osastolla 22. lokakuuta.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa on tällä hetkellä yksittäisiä koronapotilaita tehohoidossa. Johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan heitä on alle viisi. ”Tilanne on hallinnassa, mutta ei missään ole löysää. Kun potilaita tulee enemmän, joudutaan heti tekemään järjestelyjä.”