Pirkanmaalla todettu 139 uutta koronavirustartuntaa – epidemian toiseksi korkein päiväkohtainen lukema

Yhteensä Pirkanmaalla on todettu epidemian alusta alkaen 12 921 tartuntaa.

Aamulehti

Pirkanmaalla on todettu 139 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) perjantaina. Tartunnat on todettu torstaina. Päiväkohtainen tartuntojen määrä on sairaanhoitopiirissä toiseksi korkein koko koronaepidemian aikana. Korkein tartuntojen määrä, 158, oli 13. marraskuuta tehdyissä testeissä, joista Tays kertoi viikonlopun jälkeen 15. marraskuuta.

Yhteensä Pirkanmaalla on todettu epidemian alusta alkaen 12 921 tartuntaa.

Torstaina Tays kertoi 127 tartunnasta ja keskiviikkona 116 tartunnasta.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedotti tiistaina, että alueella ilmaantuvuus oli 238 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta. Rokottamatottomilla 12–39 -vuotiailla ilmaantuvuus on lähes tuhat tartuntaa 100 000 asukasta kohden.