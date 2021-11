Linnan juhlat on peruttu heikentyneen korona­virus­tilanteen vuoksi – kanslian mukaan yhtenä syynä koronapassiin liittyvä ”aukko”

Presidentin kanslia pahoittelee laissa olevaa ”aukkoa”, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto on peruttu heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi.

”Koronavirustilanne on heikentynyt Suomessa nopeasti. Rajoitukset ovat tiukentuneet viime viikosta ja on ennakoitavissa, että ne tiukentuvat edelleen”, presidentin kanslia perustelee torstaina lähettämässään lausunnossa.

Lausunnon mukaan koronatilanteen huonontumisen lisäksi syy juhlien peruuntumiseen on se, ettei koronapassia voi käyttää riittävän hyvin. Nykyisen lain mukaan sitä voi vaatia vain siinä tapauksessa, että voimassa on joitakin rajoituksia. Koronapassin avulla voi siis esimerkiksi pitää pidempään auki ravintolaa tilanteessa, jossa aukioloaikoja on rajoitettu.

”Valitettavasti laki jättää aukon, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa, jollainen itsenäisyyspäivän vastaanotto on”, kanslian lausunnossa todetaan.

Myös veteraanien ja lottien kutsuvierastilaisuus on peruttu terveysturvallisuussyistä. Heille järjestetään erillinen tilaisuus pandemiatilanteen sen salliessa.

Presidentin kansliasta lähetetään kaikille tämän vuoden juhliin kutsutuille henkilökohtaiset pahoittelukirjeet.

”Esitämme vastaanotolle ja veteraanitilaisuuteen kutsutuille mitä syvimmät pahoittelumme tilaisuuksien peruuntumisen johdosta.”