Kangasalan sairaalaryppäässä jo noin 10 koronatartuntaa – uusia tapauksia nyt myös potilailla

Vierailukielto yksikössä jatkuu. Vielä uudelleen testattava henkilökunta jatkaa töitään osastolla.

Kangasalan kaupunginsairaalassa on todettu lisää koronatapauksia. Tartunnat on todettu yhdessä sairaalan kolmesta yksiköstä, jossa on alle 20 potilasta. Yksikössä on testattu kaikki potilaat ja koko henkilökunta. Tartuntoja on löytynyt tähän mennessä yhteensä noin 10.

Tartuntoja on todettu sekä potilailla että henkilökunnalla. Kangasalan kaupungin johtavan ylilääkärin Tiina Viitaniemen mukaan valtaosa tartunnoista on henkilökunnalla. Potilailla ei ole ollut koronaan viittaavia oireita.

”Jos on osastohoidossa, niin he ovat usein iäkkäitä ja monisairaita. Heillä on paljon vaivoja perussairauksien vuoksi, mutta ei ole sellaisia oireita, että olisi pystynyt epäilemään koronaa.”

Positiivisen tuloksen saaneet potilaat ovat olleet kaikki rokotettuja.

”Näyttäisi, että rokotukset ovat suojanneet niin, että ei ole toistaiseksi tullut koronaan viittaavia oireita.”

Eristetäänkö tartunnan saaneet potilaat?

”Niin kuin aina herkästi tarttuvissa ja yleisvaarallisissa tartuntataudeissa, sairaaloilla on tietyt toimintasysteemit. He ovat eristyksessä sairaalassa yhden hengen huoneissa. Heitä hoitavat vain tietyt henkilökunnan jäsenet, jotka eivät vaihdu, ja sinne mennään suojavaatteissa.”

Mikä on eristysaika?

”Kun on oireeton, mutta immuniteetti on alentunut perustilan vuoksi, niin olen lähtenyt siitä, että käytetään 10 vuorokauden eristysaikaa. Sitä tarvittaessa jatketaan, se arvioidaan tilanteen mukaan.”

Testataanko kaikki vielä uudestaan?

”He, jotka ovat saaneet negatiivisen tuloksen, testataan. Potilaat tällä viikolla ja henkilökunta ensi viikon alussa.”

Onko uusien positiivisten tulosten myötä tullut uusia altistumisia, eli joudutaanko testaamaan lisää väkeä?

”Onneksi tässä välissä ei ole otettu uusia potilaita tai uutta henkilökuntaa. Lisätestaustarvetta ei ole tullut.”

Ovatko altistuneet olleet poissa töistä?

”Koko tämän yksikön, joka on osa kaupunginsairaalaa, henkilökunnalla on lievä altistuminen. Seulonta tehdään siksi, että saadaan mahdolliset oireettomat kantajat eristyksiin.”

Mitä käytännössä tarkoittaa lievä altistuminen?

”Vahva altistuminen on koronan kohdalla sitä, että ollaan samantyyppisessä kontaktissa kuin perheen kesken, ilman maskeja ja ihan lähikontaktissa. Työelämässä, kun ollaan kaikissa muissa paitsi ruokailutilanteissa maskit päällä, altistuminen on lievempi.”

Negatiivisen tuloksen saaneet ovat siis normaalisti töissä?

”Kyllä. He eivät mene mihinkään muihin yksiköihin, vaan pysyvät siinä yksikössä.”

Vierailukielto ilmeisesti jatkuu?

”Sitä joudutaan jatkamaan niin kauan, että tilanne on saatu kerta kaikkiaan hallintaan. Henkilökunta testataan ensi viikolla uudestaan, joten vierailurajoitus on voimassa marraskuun loppuun. Yhtäkään henkilökunnan positiivista tulosta ei saa tulla.”

Onko henkilökunnalla ollut koronaoireita testauksen jälkeen?

”Potilalla ei ole ollut oireita, mutta osa henkilökunnasta, jotka ovat saaneet positiivisen tuloksen, ovat käyneet oireisiksi.”