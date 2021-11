Koronanyrkki: Kouluissa ja työpaikoilla käyttöön maskit – ilmaantuvuus Pirkanmaalla ennätyksellisellä tasolla

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Pirkanmaalla nyt ennätyksellisen korkealla. Esimerkiksi 12–39-vuotiaissa rokottamattomissa ilmaantuvuus on liki tuhat. Koronanyrkki palauttaa maskisuosituksen oppilaitoksiin.

Aamulehti

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Pirkanmaalla koko epidemia-ajan korkeimmalla tasolla, kertoo Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki.

Koronan ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 238 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta. ”Kun tarkastellaan rokottamatonta väestöä, esimerkiksi 12–39-vuotiaissa koronan ilmaantuvuus rokottamattomassa väestössä on liki tuhat tartuntaa 100 000 asukasta kohden”, nyrkki kirjoittaa.

Viime viikolla positiivisten näytteiden osuus Fimlabissa testatuista oli 11 prosenttia.

Lue lisää: Suora lähetys käynnissä: Pirkanmaan koronatilanne heikentymässä edelleen, tartuntojen määrä kasvaa myös ikääntyneissä – koronanyrkki kertoo tuoreimmat tiedot juuri nyt

Pirkanmaalla on voimassa yleinen maskisuositus. Koronanyrkki suosittelee kaikille peruskoulun kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille maskin käyttöä oppilaitoksissa. Työpaikoille suositellaan mahdollisuuksien mukaan lähi- ja etätyön yhdistämistä. Lisäksi työpaikoilla suositellaan maskin käyttöä.

Aluehallintovirasto on jo aiemmin rajoittanut yleisötilaisuuksia Pirkanmaalla.

Lue lisää: Pyysimme avia selventämään uusia kokoontumis­rajoituksia: Miten käy joulumyyjäisten ja pikkujoulujen? Koska pitää näyttää koronapassia ja kuka sitä saa kysyä?

Mitä? Pirkanmaan tartunnat Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 711 uutta tartuntaa, joista 59 prosentin tartunnan lähde selvisi. Suurin osa jäljitetyistä tartunnoista on Pirkanmaalta. Ulkomaisia tartuntoja on hyvin vähän. Eniten tartuntoja todettiin viime viikolla 30–39-vuotiailla. Myös 40–59-vuotiaiden tartuntojen määrä on kasvanut. Alle 12-vuotiaiden tartunnat tulevat pääosin perheistä ja harrastuksista. Lasten tauti on käytännössä lievä tai oireeton.

19-kertainen riski

Epidemian hallinnan tärkein tavoite on tällä hetkellä sairaalahoitoa vaativien tautimuotojen ehkäiseminen, koronanyrkki toteaa.

Rokottomilla ihmisillä on 19-kertainen riski joutua koronan vuoksi sairaalahoitoon ja 33-kertainen riski joutua tehohoitoon verrattuna kahdesti rokotettuihin. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä koronanyrkin mukaan on tällä hetkellä maltillinen.

Pirkanmaalla yhden rokoteannoksen on saanut 86,9 prosenttia ja kaksi annosta 81,6 prosenttia yli 12-vuotiaista. Myös kolmannet rokotukset ovat käynnissä.

Lapset sairastavat lievänä

Koronanyrkin mukaan koronan vakavia tautimuotoja esiintyy lähes pelkästään aikuisilla. Tämän vuoksi lasten ja nuorten elämän rajoittaminen heitä ”selvästi haittaavalla tavalla” ei ole nyt tarkoituksenmukaista. Lapset sairastavat koronan yleensä lievänä.

Koska tartuntoja on todettu yhä enemmän myös kouluikäisillä, pienimpien koululaisten koronaohjeistus on herättänyt kysymyksiä. Koronanyrkki muistuttaa, että Pirkanmaalla sovittiin jo epidemian alussa koulujen koronatiedottamisesta eri viestikanavien välityksellä, jos tartunnan saanut on oleskellut tartuttavuusaikana koulussa. Tästä ei ole luovuttu.

”Koronaa on nyt paljon liikkeellä ja tartunnan voi saada nyt mistä tahansa – koulut eivät ole erityisen riskin paikkoja”, koronanyrkki kirjoittaa ja toteaa, että lasten ilmaantuvuus on yhä pienempi kuin rokottamattomien aikuisten ilmaantuvuus.

Lasten testaamisessa noudatetaan valtakunnallista testausstrategiaa. Alle 12-vuotiaita testataan ensisijaisesti oireisena.