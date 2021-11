Avin määräämät uudet kokoontumisrajoitukset herättävät monia kysymyksiä, kun käynnissä on joulunalusaika myyjäisineen ja pikkujouluineen. Kysyimme, mitä keskiviikkona voimaan astuvat rajoitukset käytännössä tarkoittavat.

Pirkanmaalla astuvat keskiviikkona 24. marraskuuta voimaan uudet yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset. Ne herättävät monia kysymyksiä, kun käynnissä on joulunalusaika myyjäisineen ja pikkujouluineen.

Kysyimme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkiseltä, mitä määräykset käytännössä tarkoittavat.

Mistä on kyse? Kokoontumisrajoitukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Punkalaitumella astuvat keskiviikkona 24. marraskuuta voimaan uudet kokoontumisrajoitukset. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ilmoitti uusista määräyksistä maanantaina. Keskiviikosta alkaen kiellettyjä ovat sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli sata henkilöä ja joiden katsomoissa kaikilla ei ole määrättyjä istumapaikkoja tai joissa on yhteislaulua. Lisäksi todettiin, että toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Näin joulun alla järjestetään paljon erilaisia joulumyyjäisiä, joiden kävijämäärää ei tiedetä ennalta. Koskevatko rajoitukset niitä?

”Eivät koske, jos siellä ei ole katsomotiloja. Rajoitukset eivät koske myyjäisiä tai markkinatapahtumia, joissa vain kierretään myyntipöytien ääressä. Ne eivät myöskään koske ulkotiloissa järjestettäviä toreja tai myyjäisiä, vaan ainoastaan sisätilatapahtumia.”

”Tilanne on toinen, jos tapahtumaan kuuluu yhteislaulua tai esityksiä, joita seuraamaan yleisö kokoontuu seisomapaikoille katsomoon näytöstilan tai lavan eteen sisätiloihin. Tällaista tilaisuutta määräykset koskevat, jos sen osallistujamäärä on yli sata henkilöä.”

”Jos tilaisuus on rajoitusten piirissä, sitä ei voi järjestää ilman koronapassia. Koronapassia pitää edellyttää kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä osallistujilta, jotta tapahtuma voidaan järjestää.”

Voiko tapahtuman järjestäjä edellyttää koronapassia omasta halustaan?

”Sitä vaihtoehtoa ei ole lainsäädännössä. Koronapassipykälä on kirjoitettu niin, että sen voi ottaa käyttöön vain silloin, jos voimassa on viranomaisrajoituksia, jotka voidaan kumota koronapassilla.”

”Jotkut toimijat ovat tätä kyselleet ja ehkä ottaneetkin passin käyttöön, mutta me emme anna siinä ohjausta. Omaehtoinen koronapassin käyttö on toiminnanharjoittajan omalla vastuulla.”

Voidaanko pikkujouluissa vaatia koronapassia?

”Jos kyse on yksityistiloissa järjestettävästä tilaisuudesta rajatulle kohderyhmälle, esimerkiksi työporukalle, se ei ole yleisötilaisuus eikä kokoontumisrajoitusten piirissä.”

”Työnantaja ei voi edellyttää työntekijöiltään koronapassia ainakaan työpaikoilla. En tiedä, mitä laillisuusvalvojat sanoisivat, jos sitä vaadittaisiin pikkujouluissa. Siihen en uskalla ottaa kantaa eikä se kuulu aville.”

”Jos on ravintolarajoituksia voimassa, ravintolatilan haltija vastaa siitä, käytetäänkö tilassa koronapassia ja huolehtii sen tarkastamisesta.”

Pirkanmaa on koronaepidemian leviämisvaiheessa, joten ravintolarajoitukset ovat voimassa. Jos ravintola ei käytä koronapassia, sen on lopetettava anniskelu puoliltaöin ja suljettava ovensa kello yhteen mennessä. Lisäksi ruokaravintoloissa neljännes ja anniskeluravintoloissa puolet asiakaspaikoista on pitänyt olla poissa käytöstä.

Pitääkö urheilutapahtumissa vaatia koronapassia?

”Jos urheilutapahtuma on sisätiloissa, yleisöä on yli sata henkeä eikä kaikille ole istumapaikkoja, se kuuluu määräysten piiriin. Jos urheilutapahtumassa on seisomakatsomo ja yli sadan hengen yleisö, sitä ei voida järjestää ilman koronapassia.”

Liigajoukkueet Tappara ja Ilves ovat jo ilmoittaneet, että ne ottavat koronapassin käyttöön SM-liigan kotiotteluissaan. Koronapassi tarkastetaan kaikilla sisäänkäynneillä Hakametsän jäähallilla ja pian avattavalla Nokia-areenalla.