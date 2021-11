Erot Pirkanmaan kuntien rokotus­kattavuudessa suurimmillaan 10 prosenttiyksikköä: ”Kaikkea on kokeiltu” – katso kuntasi tilanne tästä jutusta

Pirkkalassa pian 90 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut vähintään ensimmäisen koronarokotteen. Samaan aikaan Kihniössä ja Parkanossa kaikki keinot on otettu käyttöön, mutta rokotusten edistyminen kangertelee.

Aamulehti

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kertoi tiistaina, että yhden rokoteannoksen on saanut 86,9 prosenttia ja kaksi annosta 81,6 prosenttia maakunnan yli 12-vuotiaista.

Lue lisää: Koronanyrkki: Kouluissa ja työpaikoilla käyttöön maskit – ilmaantuvuus Pirkanmaalla ennätyksellisellä tasolla

Pirkanmaalla 80 prosentin rokotuskattavuus on ylittynyt 15 kunnassa. Rokotuskattavuudella tarkoitetaan sitä osuutta yli 12-vuotiaista suomalaisista, jotka ovat saaneet kaksi koronarokotetta.

Maanantaihin 22. marraskuuta mennessä Pirkanmaan kattavimmin rokotettu kunta oli Kuhmoinen, joka on alusta alkaen pitänyt kärkipaikkaa. Hännänhuipuksi jäi Kihniö, jossa toisen rokotteen kattavuus oli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin Kuhmoisissa.

Kaikissa kunnissa on annettu myös kolmansia rokoteannoksia muun muassa kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä niille, jotka ovat voimakkaasti immuunipuutteisia tai saaneet rokotteensa alle 6 viikon annosvälillä. Kolmansien rokotteiden osuus on tällä hetkellä 2–7 prosenttia yli 12-vuotiaasta väestöstä Pirkanmaalla.

Parkano ja Kihniö: Kaikkea kokeiltu

Parkanossa kaksi rokotetta oli maanantaihin mennessä saanut 75,7 prosenttia yli 12-vuotiaista ja Kihniössä 75,2. Molemmat kunnat kuuluvat Pihlajalinnan omistaman Kolmostien Terveyden piiriin.

Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Marika Nevanpää kertoo, että rokotteista tai rokottajista ei ole pulaa, vaan Parkanon ja Kihniön alueilla rokotteisiin hakeutuminen on ollut koko ajan hidasta. ”Harmillisen hitaasti varsinkin nuoremmat ryhmät hakeutuvat rokotusten piiriin. Kaikkea on kokeiltu: on ollut walk-in-aikoja, terveydenhoitajat ovat tarjonneet kouluilla rokotetta, informaatiota on tarjottu ja myös koululaisten Wilma-viestintä ollut käytössä.”

Niin nuorissa kuin vanhemmissakin on ihmisiä, jotka eivät halua ottaa rokotetta. ”Paikkakunnilla on jonkin verran rokotevastaisuutta, kuten tiedämme. Siitä osittain on kyse”, Nevanpää sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä otettiin 17. marraskuuta käyttöön rajoituksia, joita voi välttää käyttämällä koronapassia. Koronapassin käyttöönoton seuraukset eivät ole näkyneet Kihniön ja Parkanon alueella kasvaneena halukkuutena hakeutua rokotukseen. Nevanpään mukaan tämä saattaa johtua siitä, että koronapassin nykyinen laajuus ei merkittävästi haittaa arkielämää.

Pirkkala: Aikoja kysytään hanakasti

Pirkkalassa on annettu suhteessa eniten ensimmäisiä rokoteannoksia Pirkanmaalla. Pian ensimmäisen rokotteen kattavuudessa yli 12-vuotiaiden keskuudessa rikkoutuu uusi kymmen. ”Tällä viikolla se tulee nousemaan yli 90 prosentin”, kertoo Pirkkalan ja Vesilahden tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaakko Piirojärvi.

”Isoin kiitos tästä kuuluu aktiivisille kuntalaisille. Hyvin hanakasti on kyselty rokotusaikoja.”

Toisen annoksen kattavuus jää ensimmäistä annosta matalammaksi, mutta sekin on Pirkkalassa yli 12-vuotiailla jo lähes 85 prosenttia. Syitä siihen, miksi toinen annos jää ottamatta, voivat olla esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalle, ensimmäisen rokotteen aiheuttamat oireet tai jo sairastettu koronatauti.

Välillä rokoteajoista on ollut jopa pulaa. ”Onneksi viime kuukausina on saanut rokotteita siinä määrin, että melkeinpä aina on löytynyt joku sopiva slotti.”

Koronapassin tarve ei ole näkynyt piikkinä rokotukseen hakeutumisissa, mutta Piirojärvi uskoo sen vaikuttavan hieman epäröijien keskuudessa. ”Varmaan tämä on ollut vaiettu ilmiö. Todennäköisesti joillakin se on ollut puoltavana tekijänä siihen, miksi pidemmän harkinta-ajan jälkeen on päädytty rokote ottamaan.”

Pirkkalassa on alettu valmistautua myös alle 12-vuotiaiden rokotuksiin. Valmistelua tehdään siltä varalta, että jokin rokotteista saa lähikuukausina käyttöluvan alle 12-vuotiaille ja Suomessa tehdään yleinen linjaus rokotusten laajentamisesta. Käytännössä valmistautuminen lasten rokotuksiin tarkoittaa muun muassa sopivien rokotuspäivien kartoittamista ja henkilöstön tarpeen arviointia etukäteen.