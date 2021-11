Koronavirusta on Taysin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan liikkeellä paljon ja tartuntajäljitys on ollut hetkittäin helisemässä. Hallitus päätti maanantaina, että keskiviikkona myös Pirkanmaalla alkavat ravintolarajoitukset.

Millainen on Pirkanmaan koronatilanne nyt? Tuleeko maakuntaan lisää rajoituksia? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia tiistaina, kun Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki kokoontuu.

Tiistain kokous on poikkeuksellinen. Koronanyrkki on viime aikoina kokoontunut vain joka toinen viikko. Koska Pirkanmaan koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan, pandemiaohjausryhmä kokoontuu kuitenkin poikkeuksellisesti jo tänään.