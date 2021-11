Uudessa hybridistrategiassa luovutaan perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen kriteereistä. Tilalle tulee uusi epidemian leviämisalue tunnusmerkkeineen.

Alueviranomaiset, kuten kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot, saivat perjantaina sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) uudet ohjeet koronarajoituksiin. Ne tulevat voimaan maanantaina.

Syynä on se, että hallitus ottaa maanantaina täysimääräisesti käyttöön hybridistrategian uudistetun toimintasuunnitelman.

Uusi suunnitelma tarkoittaa periaatteessa, että yhteiskunnan toiminnot ovat avoimia, ja rajoitukset ovat paikallisia ja kohdennettuja.

Koronapandemian hallinnassa oli alun perin määrä luopua rajoituksista kokonaan, kun 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu.

Vaikka tämä rokotekattavuus yli 12-vuotiailla saavutettiin keskiviikkona, tautitilanteen heikentymisen takia se ei kuitenkaan riitä epidemian kääntämiseen laskusuuntaan, hallitus linjasi keskiviikkoillan neuvottelussaan.

Rokottamattoman väestön ilmaantuvuus on noin nelinkertainen koko väestön ilmaantuvuuteen verrattuna.

Perjantaina sosiaali- ja terveysministeriö lähetti alueille uudet ohjeet, joiden perusteella ne seuraavat tautitilannetta ja päättävät, mitkä suositukset ja rajoitukset ovat tarpeen, jotta tautiryppäät saataisiin hallintaan.

STM:n kirjeen mukaan kunnan tai kuntayhtymän rooli korostuu paikallisessa epidemian torjunnassa. Ministeriö pyytää alueellisia viranomaisia koronakoordinaatioryhmissä yhä seuraamaan tautitilannetta ja harkitsemaan rajoituksia.

Uudistetussa strategiassa luovutaan tähän asti käytössä olleista vaihekriteereistä eli alueiden jaosta tautitilanteen mukaan perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen tasoihin.

Vaihekriteereiden tilalle tulee uusi käsite eli leviämisalue, jolla on omat tunnusmerkkinsä. Niiden täyttyessä alue julistetaan taudin leviämisalueeksi.

Leviämisalueen tunnusmerkkeihin kuuluu muun muassa se, että alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puutteita, sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee.

Tunnusmerkkeihin kuuluu myös se, että positiivisten näytteiden osuus on yli 3–3,5 prosenttia pois lukien kohdennetut terveystarkastukset ja seulonnat.

Kriteereitä seurataan myös jätevesien virusmääristä ja laajoista joukkoaltistumisista, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä.

Leviämisalueen tunnus on sekin, että tartuntoja on 14 vuorokauden aikana koko väestössä yli sata 100 000:ta asukasta kohden tai rokottamattomia on yli 200 samaa asukasmäärää kohden.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki kertoi viime tiistaina alueen ilmaantuvuudeksi 148 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten näytteiden osuus oli 9,5 prosenttia. Nämä leviämisalueen kriteerit siis täyttyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoi silloin, että jotta vaikeutuneen koronatilanteen kanssa pärjätään jatkossakin, alueelle tarvitaan Sandin mukaan rajoitustoimenpiteitä.

Ministeriön ohjeissa muistutetaan, että mikäli välttämättömiä rajoitustoimia on otettu käyttöön, toimijoilla on yhä mahdollisuus ottaa käyttöön koronapassi vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena.

Kirjeessä muistutetaan myös siitä, että tautitilanteen yllättävää ja erittäin vakavaa heikentymistä varten on valmisteltu valtakunnallista hätäjarrumekanismia, jonka käyttöönotto tarkoittaisi laajempia rajoituksia ja valtakunnallista ohjausta.

Kynnys ottaa käyttöön hätäjarru on kuitenkin korkea, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona.

Ohjauskirjeessä sanotaan, että ensisijaisesti epidemiaa pitää nyt hoitaa paikallisesti ja alueellisesti esimerkiksi maskisuosituksin, etätyösuosituksin sekä tehostamalla testausta ja jäljitystä. Erityisesti niin sanotuissa korkean riskin tilaisuuksissa, kuten massatilaisuuksissa ilman istumapaikkoja, rajoitukset tulisi ottaa käyttöön.

Hallitus kertoi keskiviikkona, että se aikoo esittää nyt vuoden loppuun asti voimassa olevien tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista pääosin entisellään aina ensi vuoden kesäkuun loppuun asti.

Ne koskevat muun muassa terveysturvallista maahantuloa, koronavilkkua, tilojen ja toimintojen rajoittamista tartuntojen leviämisen estämiseksi sekä koronapassia.

Hallitus linjasi keskiviikkona myös, että ravintolarajoituksia jatketaan. Niistä päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Ensi maanantaina valtioneuvosto päättää ylimääräisessä istunnossaan ravintolarajoituksista uusien epidemiologisten tunnusmerkkien perusteella.

STM pyytää alueita ilmoittamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) maanantaihin kello 11:een mennessä, täyttävätkö ne leviämisalueen tunnusmerkit.

Päivitys 12.11.2021 kello 15.09: Lisätty juttuun taustatietona Juhani Sandin kommentti viime tiistailta.