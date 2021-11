Tampereen kaupungin kouluissa 26 oppilasta karanteenissa: ”Tartuntoja eri puolilla” – vastaavan rehtorin mukaan arki on kuitenkin helpottunut

Koronatapauksia on ollut eri puolilla kaupunkia. Koronajäljityskäytäntö muuttui lokakuussa. Vastaavan rehtorin Ville Raatikaisen mukaan muuttunut käytäntö on helpottanut opetuksen järjestämistä.

Tältä näytti etäopetus Tampereen Etelä-Hervannan koulussa maaliskuussa 2021. Kuva on otettu 11.3.2021.

Tampereen kaupungin kouluista on tällä hetkellä koronaviruskaranteenin takia pois 26 oppilasta. Lukuun sisältyvät sekä taudin saaneet että taudille esimerkiksi perhepiirissä altistuneet.

Viime aikoina koronatapauksia on ollut ainakin Takahuhdin koulussa ja Tampereen kansainvälisessä koulussa.

”Tartuntoja on ollut kouluissa eri puolilla kaupunkia”, Tampereen kaupungin vastaava rehtori Ville Raatikaisen vahvistaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri muutti jäljitys- ja karanteenikäytäntöään lokakuussa. Tartunnan saaneen koulu-, päiväkoti- ja harrastuskontakteja ei enää määrätä karanteeniin ja altistuneista karanteeniin määrätään lähtökohtaisesti ainoastaan rokottamattomat samassa taloudessa asuvat tai muut pitkäkestoiset ja tiiviit lähikontaktit.

Helpotti arkea

Raatikaisen mukaan muuttunut käytäntö on helpottanut opetuksen järjestämistä. ”Jos vertaa siihen, mitä tartuntamäärät ovat viime päivinä muuten olleet, tartuntatilanne on suhteellisen rauhallinen. Aiemmin meillä saattoi olla satakin oppilasta altistumisen vuoksi karanteenissa, joten tilanne on huomattavasti helpottunut”, Raatikainen sanoo.

Myös Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön apulaisylilääkärin Janne Laineen mukaan kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa on esiintynyt jonkin verran tartuntoja, mutta suhteellisen vähän verrattuna tartuntojen kokonaismäärään.

”Kouluikäisilläkin tartunnat saadaan useimmiten lähipiiristä, usein perheen sisältä”, Laine vastaa sähköpostitse.

Edelleen Wilma-viestejä

Jos koulussa on koronatartunta, oppilaiden perheille kerrotaan siitä Wilma-viestillä.

”Viestin yleinen, terveysviranomaisten kanssa laadittu ohjeistus kuuluu näin: Mikäli lapsellanne tulee hengitystieinfektio-oireita, hänen on jäätävä kotiin. Hän voi palata kotiin siinä vaiheessa, kun oireet ovat selvästi helpottaneet ja lapsi jaksaa osallistua koulun arkeen”, rehtori Raatikainen sanoo.

Raatikainen uskoo, että ohjetta on noudatettu hyvin. ”Sellaista ei ole nostettu edes keskusteluun, että ei olisi noudatettu. Minulla on vahva luottamus, että ihmiset ovat toimineet hyvin ja olleet valppaina sen suhteen, ettei sairaana mennä kouluun.”

Altistuneiden jäljittämisestä vastaa edelleen Tays. Rehtori Raatikainen sanoo, että muutoksesta jäljitys- ja karanteenikäytännössä tiedotettiin vanhempia kahteen kertaan.

Raatikaisen mukaan kouluille on tullut joitain kyselyjä muuttuneeseen jäljityskäytäntöön liittyen. ”Kaupungin kokoon nähden kuitenkin vähän. Kehottaisin luottamaan terveysviranomaisiin ja heidän ohjeistukseensa.”