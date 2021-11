Main ContentPlaceholder

Mikä on koronaviruksen uusi delta plus -variantti ja pitääkö siitä huolestua? – Näin asiantuntijat vastaavat

THL:n asiantuntija kertoo, mikä on uusi delta plus -variantti, joka saattaa olla 10–15 prosenttia ”tavallista” deltaa tartuttavampi. Taysin infektioyksikön apulaisylilääkärin mukaan Pirkanmaalla ei delta plus -varianttia ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijamikrobiologiayksikössä seurataan varianttien tilannetta koko Suomessa. Infektioyksikön apulaisylilääkärin Janne Laineen mukaan Pirkanmaalla ei ole delta plus -varianttia.