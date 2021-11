Pirkanmaalla on todettu 90 uutta koronavirustartuntaa

Yhteensä koko pandemia-aikana Pirkanmaalla on todettu 11 326 tartuntaa.

Koronapassille voi pian tulla käyttöä Pirkanmaalla. Kuva on otettu Tampere-talosta, jossa halukkaat ovat jo pitkin syksyä päässeet kokeilemaan koronapassia.

Aamulehti

Pirkanmaalla on todettu 90 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) keskiviikkona. Tartunnat ovat tiistailta.

Yhteensä epidemian alusta alkaen Pirkanmaalla on todettu 11 326 koronavirustartuntaa.

Tays kertoi viime viikon ajalta yhteensä 452 uudesta tartunnasta. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kertoi tiistaina, että suurin osa tartunnoista tulee edelleen perhepiirissä ja ystävien kesken. Maanantaina todettiin 48 tartuntaa.

Tays ei enää tiedota Fimlabissa tehtyjen koronatestien määristä, koska testausta on suunnattu nyt kohderyhmille, joilla on aiempaa todennäköisemmin positiivinen koronatestitulos. Testimäärät eivät ole vertailukelpoisia aiemmin julkaistuihin lukuihin, eivätkä myöskään ilmaantuvuusluvut eivät ole vertailukelpoisia aikaan, jolloin testiin ohjattiin matalalla kynnyksellä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen perusteella Taysin erityisvastuualueella on tällä hetkellä hoidettavana 45 koronapotilasta. Tiedot päivittyivät maanantaina.

Taysin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi myös Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Pirkanmaa takaisin leviämisvaiheeseen

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoi tiistaina alueen siirtymisestä jälleen leviämisvaiheeseen.

Koronatartuntojen ja hoidossa olevien koronapotilaiden määrä on Pirkanmaalla kasvanut. Taysissa on nyt noin parikymmentä koronapotilasta osastohoidossa. Uhkana on, että kiireetöntä hoitoa joudutaan jälleen siirtämään.

Lue lisää: Pirkanmaa siirtyy leviämisvaiheeseen – Koronanyrkki antoi vahvan maskisuosituksen

Lue lisää: Pahentunut koronatilanne on tuomassa Pirkanmaalle rajoituksia: ”Huolestuttavat merkit ovat näkyvissä” – avaamme, mitä nyt pohditaan ja millä aikataululla

Lue lisää: Tamperelaisessa palvelukodissa jälleen uusia koronatartuntoja – tartuntoja on nyt todettu 14

Koronanyrkki kertoo valmistelevansa mahdollisten rajoitusten käyttöön ottamista alueella. Valtioneuvosto arvioi ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoja uudelleen tällä viikolla ja tekee niistä päätöksen. Rajoituksista voi poiketa koronapassilla.

Lue lisää: Tamperelaiset yritykset valmistautuvat koronapassin tuloon – ravintolajätin johtaja Aku Vikström antaa tylyä palautetta tilanteesta: ”Turhautuminen kohdistetaan ravintoloiden henkilökuntaan”

Pirkanmaan nyrkki suosittelee jo nyt, että rokottamattomat henkilöt eivät toistaiseksi osallistuisi korkean riskin tapahtumiin, kuten sisätiloissa tapahtuviin isoihin yleisötapahtumiin, joissa ei ole yksilöityjä istumapaikkoja. Rokottamattomien henkilöiden ei tulisi myöskään mennä anniskeluravintoloihin.

Koronanyrkki antoi tiistaina myös vahvan maskisuosituksen julkisiin sisätiloihin, mukaan lukien joukkoliikennevälineet. Koulujen maskilinjausta ei nyt muuteta. Työpaikoille suositellaan edelleen etätyötä hybridimallissa.