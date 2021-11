Männistön palvelukodissa Tampereella on todettu kuusi koronatartuntaa

Männistön palvelukodissa on aloitettu asukkaiden ja henkilöstön seulontatestaukset. Kuva on otettu Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen koronatestauksesta 29. heinäkuuta.

Tampereella Männistön palvelukodin ryhmäkodeissa on todettu yhteensä kuusi koronavirustartuntaa, kerrotaan kaupungin tiedotteessa. Tartuntoja on ollut sekä asukkailla että henkilökunnalla. Kaikki palvelukodin asukkaat on rokotettu kahdesti, ja kolmas rokotekierros on alkamassa.

Palvelukodissa on aloitettu asukkaiden ja henkilöstön seulontatestaukset. Tartuntojen vuoksi palvelukodissa on toistaiseksi vierailukielto. Tilannetta seurataan tiedotteen mukaan tiiviisti, ja käytössä on laajat turvatoimet, jotta tartunnat eivät leviäisi. Kaikkiin omaisiin ollaan yhteydessä.

Koukkuniemen alueella oleva Männistön palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ikäihmisille. Palvelukodissa on neljä ryhmäkotia, joissa on yhteensä 60 tehostetun palveluasumisen paikkaa.