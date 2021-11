Koronanyrkki: Jos koronatartuntojen määrä ei laske, ensi viikolla arvioidaan tarvetta kokoontumis- ja ravintolarajoituksille

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoo viikkotiedotteessaan, että koronaviruksen ilmaantuvuus on jäänyt Pirkanmaalla korkeahkoksi. Nyrkki toteaa, että rokottamattomalla on nyt merkittävä koronataudin vaara Pirkanmaalla.

Aamulehti

Jos koronatilanne Pirkanmaalla säilyy nykyisenä, Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoo arvioivansa ensi viikolla uusien suositusten ja kokoontumisrajoitusten tarvetta sekä ravintolarajoitusten käyttöönoton ehdottamista valtioneuvostolle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä järjestää joka toinen viikko tiedotustilaisuuden maakunnan koronavirustilanteesta. Tällä viikolla tiedotustilaisuutta ei ole, mutta pandemiaohjausryhmä kertoo tuoreet tiedot tiedotteessa.

Toistaiseksi yleinen maskisuositus pysyy Pirkanmaalla ennallaan. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä kotihoidossa kirurgisen suu-nenäsuojan käytöstä ei voida vielä luopua, pandemiaohjausryhmä linjaa.

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi vierailtaessa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Myös potilaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia, jos heillä on siihen terveytensä puolesta mahdollisuus.

345 tartuntaa, positiivisia 8,3 prosenttia

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä ilmaisi tiistaina huolensa rokottamattomista aikuisista ja heidän riskistään saada vakava koronatauti.

Viime viikolla todettiin 345 uutta koronatartuntaa. Tartunnan lähde selvisi varmuudella 53 prosentissa tapauksista. Eniten tartuntoja oli 20–39-vuotiailla, jotka olivat tartunnan saadessaan rokottamattomia.

Edellisen kahden viikon aikana koronaviruksen ilmaantuvuus on 118 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Positiivisten testien osuus Fimlabissa tehdyistä testeistä oli 8,3 prosenttia.

Luvut eivät ole täysin vertailtavissa aiempien ilmaantuvuus- ja testilukujen kanssa, sillä testauskriteerejä on tiukennettu ja testiin kehotetaan vain niitä, joilla on ollut kohonnut riski saada koronavirustartunta.

78 prosenttia rokotettu kahdesti

Pandemiaohjausryhmä kertoo, että koronan takia erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on Pirkanmaalla kuluvan viikon alkaessa ennallaan, mutta perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon tarve on noussut. Pirkanmaalla on nyt yhteensä 19 potilasta vuodeosastohoidossa. Luvut poikkeavat hieman tilastoinnin viiveiden vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vastaavista luvuista.

Uusia ensimmäisiä koronarokotuksia otettiin viime viikolla Pirkanmaalla noin 1 800, eli nousua edellisviikkoon verrattuna on tullut 0,4 prosenttia. Ensimmäisen rokotuksen on saanut nyt 86 prosenttia yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista. Molemmat rokotukset on saanut 78 prosenttia yli 12-vuotiaista.