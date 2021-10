Pandemian alusta alkaen Pirkanmaalla on todettu yhteensä 10 602 koronavirustartuntaa.

Aamulehti

Pirkanmaalla on todettu 54 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) perjantaina. Tartunnat ovat torstailta.

Yhteensä epidemian alusta alkaen Pirkanmaalla on todettu 10 602 koronavirustartuntaa.

Kuluneen viikon aikana Tays on kertonut 232 tapauksesta. Viime viikolla Tays kertoi kaikkiaan 289 tartunnasta.

Ravintolarajoitukset jatkuvat osassa maata

Valtioneuvosto teki torstaina päätöksen ravintolarajoitusten jatkamisesta 15. marraskuuta asti. Voimassa olevat aluekohtaiset rajoitukset säilyvät siis ennallaan.

Muilla kuin leviämisvaiheen alueilla asiakasmääriin tai anniskelu- ja aukioloaikoihin liittyviä rajoituksia ei ole. Pirkanmaa on tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa.

Rajoitusten jatkuminen tarkoittaa leviämisvaiheen alueilla kuten Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla sitä, että anniskelu on sallittu kello 07–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista. Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Rajoitusten vaihtoehtona ravintola voi edellyttää asiakkailtaan koronapassia.