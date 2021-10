Venäjällä raportoidaan ennätysmäärä koronakuolemia päivä toisensa jälkeen – epäluulo venäläisrokotetta kohtaan on yksi syy synkälle tilanteelle

Esimerkiksi Moskovassa sairaalahoidossa olevista noin 10 000 koronapotilaasta vain noin viidesosalla on koronarokote. Koko maassa sairaalahoidossa on satojatuhansia koronapotilaita.

Moskova/Tallinna

Suomen rajanaapurissa Venäjällä koronavirustilanne on lohduton.

Maassa raportoitiin keskiviikkona jälleen kerran ennätyskorkea lukema koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia, kun yli 1 120 ihmisen kerrottiin kuolleen, uutisoi muun muassa sanomalehti Moscow Times. Viranomaisten mukaan tiistainakin raportoitiin yli 1 100 kuolemantapausta ja lauantaina lukema oli lähes yhtä korkea, kertovat esimerkiksi uutistoimisto Interfax ja uutiskanava CNN.

Venäjän terveysministerin Mihail Murashkon mukaan aktiivisia koronavirustartuntoja on koko maassa tällä hetkellä yli 1,3 miljoonaa.

”Yli kuukauden ajan olemme seuranneet kasvavia koronatartuntalukuja ja koronapotilaiden määrän lisääntymistä”, sanoi Murashko tiistaina venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Ylikierroksilla käyvälle terveydenhuollolle lisää rahaa

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on terveysministerin mukaan koko maassa tällä hetkellä yli 268 000 ihmistä. Pääministeri Mihail Mishustinin mukaan heidän hoitoaan varten ja sairaalakuormituksen keventämiseen on osoitettu 56 miljardia ruplaa eli noin 688 miljoonaa euroa.

”Varoja siirretään alueille ensisijaisesti lääketieteellisen avun antamiseksi koronapotilaille ja kansalaisille, joilla epäillään tartuntaa”, sanoi Mishustin Tassin mukaan tiistaina.

Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan runsaan 144 miljoonan asukkaan Venäjällä on 28 viime päivän aikana raportoitu lähes 27 000 virukseen liittyvää kuolemantapausta. Uusia tartuntoja on samalla ajanjaksolla raportoitu noin 830 000.

Venäläisviranomaisia on kritisoitu lukemien vääristelystä ja pandemian vähättelystä. CNN:n mukaan tilanteen vakavuuteen ollaan kuitenkin heräämässä.

Piinana alhainen rokotuskattavuus

Venäläisasiantuntijoiden mukaan yhtenä syynä nousuun ampaisseille kuolinluvuille on ylikuormittuneen terveydenhuoltojärjestelmän lisäksi kehno rokotuskattavuus. Maan väestöstä vain noin 36 prosenttia on ottanut koronavirusrokotteen, kertoo muun muassa sanomalehti Guardian.

Venäjän tavoitteena oli rokottaa 60 prosenttia kansasta kesän loppuun mennessä.

Venäjällä on laajalti käytössä maassa kehitetty Sputnik V -koronarokote. Monet ovat kuitenkin olleet epäluuloisia venäläisrokotetta kohtaan. CNN:n mukaan tuoreessa kyselyssä noin puolet venäläisistä ei halunnut suojautua koronavirustartunnalta venäläisrokotteella.

Syyskuussa uutisoitiin, että Maailman terveysjärjestö WHO keskeytti Sputnikin lupaprosessin. Aiemmin tänä vuonna Venäjällä tehdyssä tuotantotarkastuksessa paljastui useita valmistusrikkomuksia. WHO kertoi silloin, että lupaprosessi on keskeytetty siihen saakka, kunnes uusia tarkastuksia voidaan tehdä rokotteiden tuotantolaitoksissa.

WHO tai EU eivät ole hyväksyneet Sputnikia käyttöön.

Kasvavat tartuntamäärät innostaneet rokotukseen

Tassin mukaan esimerkiksi pääkaupungissa Moskovassa yli 500 koronapotilasta on kytkettynä hengityskoneeseen. Heistä vain murto-osalla on koronarokote.

”Julkinen terveydenhuolto työskentelee täydellä kapasiteetilla. Noin 10 000 sairaalasänkyä on koronapotilaiden käytössä. Neljä viidesosaa sairaalassa olevista koronapotilaista on rokottamattomia”, sanoi Moskovan alueen kuvernööri Andrei Vorobyov tiistaina Rossiya-1-television haastattelussa Tassin mukaan.

Maan nousuun ampaisseet kuolinluvut näyttävät kuvernööri Vorobyovin mukaan nyt kuitenkin vaikuttaneen ihmisten rokotushalukkuuteen ainakin Moskovan alueella. Aiemmin koronarokotuksen otti päivittäin noin 4 000–5 000 ihmistä, nyt lukema on hänen mukaansa kaksinkertaistunut.

Rokotehalukkuudessa on havaittavissa innostusta myös muualla maassa, kertoo Moscow Times. Koko maassa annetaan lehden mukaan nyt noin 300 000 ensimmäistä rokoteannosta päivässä, kun se aiemmin lokakuussa oli noin 120 000.

Ravintoloiden ovet kiinni koko maassa

Venäjän presidentti Vladimir Putin ohjeisti maanantaina alueellisia johtajia määräämään ravintoloita pitämään ovensa säpissä iltayhdentoista ja aamukuuden välillä. Ravintoloiden lisäksi rajoitus koskee myös tapahtumia. Putinin ohjeistuksen mukaan rajoitukset on otettava käyttöön ennen marraskuun loppua.

Moskovassa on lisäksi astumassa voimaan tiukkoja liikkumisrajoituksia kymmenen päivän ajaksi huomisesta torstaista alkaen, kertoo muun muassa CNN. Ennen liikkumisrajoitusten määräämistä Moskovassa asuvia yli 60-vuotiaita ja riskiryhmään kuuluvia rokottamattomia oli jo kehotettu pysymään kotonaan helmikuun lopulle saakka.