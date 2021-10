Viola-kodin tartuntaketju selätettiin, mutta toiminnanjohtaja toivoo henkilöstön rokotteiden kirjaamista lakiin: ”Kukaan ei voi valita, kuka heitä hoitaa”

Viola-kodin asukkailla on mahdollisuus saada koronarokotteen kolmas annos ensi viikon lopulla. Samalla jaetaan influenssarokotteita.

Tampereen iäkkäiden hoitoyksikön Viola-kodin asukkaat saavat kolmannet koronarokotteet ensi viikon lopulla. Samalla jaetaan influenssarokotteita.

Lokakuussa Viola-kodissa todetussa tartuntaketjussa oli yhteensä 24 tartuntaa. Tartunnoista 16 oli Viola-kodin asukkaalla ja kahdeksan henkilökunnalla. Tähän mennessä Viola-kodin tartuntaketjuun ei ole liitetty lisää jatkotartuntoja.

Toiminnanjohtaja Niina Lahti kertoo, että kun tartuntaketju on tyrehtynyt, palvelutaloon asetettu vierailukielto ja yksikköön asetetut eristykset on purettu viime viikon lopulla.

Viola-kodissa tartunnan saaneet eivät tarvinneet sairaalahoitoa tai tehohoitoa, sillä enimmäkseen tartunnat olivat oireettomia tai ilmenivät pienenä nuhana. ”Kuume on ollut pahin oire. Taudinkuva on aaltoileva, mutta maltillisilla oireilla kaikki ovat olleet”, Lahti sanoo.

Kaikki Viola-kodin 63 asukasta on rokotettu kahdella koronarokotteella.

Aiemmin uutisoitiin Viola-kodissa tapahtuneesta kuolemantapauksesta, mutta Lahti ei yksityisyyden suojan vuoksi ota kantaa sen koronayhteyteen.

Hoivahenkilöstön rokotteet tartuntatautilakiin?

Viola-kodissa henkilökunta käyttää yhä kasvomaskeja, porrastaa ilman maskeja pidettäviä taukoja ja pitää turvavälejä toiminnassaan. Myös testauskäytännöt hoivayksiköissä ovat tavallista kireämmät.

Lahden mukaan muun maailman ja hoitoyksikköjen välille on syntynyt suuri ero, kun hoitoyksikössä koronakäytännöt eivät ole muuttuneet, mutta ulkopuolella yhteiskunta on avautunut. ”Talon sisällä on vielä tiukkaa, mutta kun avataan palvelutalon ovet ja lähdetään ulos, maailma on auki. Emme pysty tässä tilanteessa vastustamaan virusta, kun kontakteja on paljon ja virusta kaikkialla.”

Lauantaina Facebookissa jaetussa päivityksessä Lahti kertoo, että Viola-kodissa kannatetaan hoitohenkilökunnan koronarokotusten kirjaamista tartuntatautilakiin.

”Jos ajattelen meidän asukkaitamme ja asiakkaitamme, jotka ovat kaikki iäkkäitä ihmisiä, meidän työpaikallamme jokainen työtehtävä koskettaa heitä”, Lahti sanoo.

”Kukaan ei voi valita, kuka heitä hoitaa. Ajattelen niin, että valtaosa ei haluaisi rokottamattoman henkilön apua, jos pystyisi päättämään. Oikeustoimikelpoiset asukkaat ja asiakkaat ovat sanoittaneetkin pandemian aikana, että he pelkäävät.”

Lahden mukaan vanhustyön tehtävä on suojella hoidettavien henkilöiden terveyttä, ja harvalla on lääketieteellinen syy rokottamattomuuteen. Tähän saakka työnantajan on pitänyt hyväksyä vaihteleva rokotustaso ja sen tuomat riskit.

Jos käytössä on rokote, jonka tehosta tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä on näyttöä, Lahden mukaan hoitotyössä pitäisi vaatia henkilöstön rokottamista asiakkaan turvallisuuden ja myös työturvallisuuden vuoksi.

Lahti muistuttaa, että iäkkäät henkilöt ovat herkästi tarttuville taudeille kuten koronavirukselle ja sen vakaville seurauksille alttiita. Siksi on tärkeää, että vanhusten ympärillä olevat suojataan tartunnoilta.

Asiassa on kuitenkin myös toinen puoli: ”Jos rokotus viedään tartuntatautilakiin, se on työnantajaa sitova, jolloin meillä on vastuu siitä, että saamme riittävän määrän henkilöstöä, jolla on rokotussuoja kunnossa. Tämän päivän sote-alan henkilöstön saatavuus on jo nyt heikkoa.”