Koronanyrkki: ensimmäisten rokotusten ottamistahti kiihtynyt Pirkanmaalla – 95 prosenttia vaikeasti sairastuneista rokottamattomia

Pirkanmaan kouluissa on voimassa maskisuositus, kunnes oppilailla on ollut mahdollisuus kahteen rokotukseen.

Aamulehti

Pirkanmaan koronatilanne on pysynyt melko vakaana. Sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita on Taysissa kymmenkunta. Viimeksi kuluneen neljän viikon aikana 95 prosenttia vaikeasti sairaista potilaista on ollut täysin rokottamattomia. Rokotteen teho vakavaan tautimuotoon on hyvä kaikissa ikäryhmissä.

Ensimmäisiä koronarokotuksia otettiin viime viikolla Pirkanmaalla noin 1 300 enemmän kuin edellisviikolla. Ensimmäisen rokotuksen on saanut nyt 86 prosenttia yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista. Molemmat rokotukset on saanut 76 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Pirkanmaan yleinen maskisuositus jatkuu ennallaan. Kouluissa maskeista voidaan luopua viikon kuluttua siitä, kun 12–15-vuotiailla oppilailla on kunnassa ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Kunnat tiedottavat kouluille ajankohdasta, jolloin maskeista voidaan luopua.

Vähennystä jätevesiseurannassa

Tampereen Viinikanlahden jätevesiseurannassa koronavirusmäärä on vähenemässä viime keskiviikon mittauksen mukaan.

Kahden viikon koronailmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 123 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten prosenttiosuus oli viime viikon ajalta 7,9 prosenttia Fimlabissa testatuista.

Viime viikolla todettiin 297 tartuntaa. Se on viitisenkymmentä vähemmän kuin edellisellä viikolla. Lähes kolme neljäsosaa tartunnoista on peräisin omasta perheestä.