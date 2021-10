Pirkanmaan koronatilanne huolestuttaa myös aluehallintovirastoa – Ylijohtaja otti kantaa: ”vaihtoehdoista keskustellaan muun muassa juristien ja lääkärien kesken”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Marko Pukkisen mukaan viranomaiset eivät pysty vaikuttamaan perheissä ja työpaikoilla esiintyviin tautiketjuihin.

Viranomaiset voivat vaikuttaa koronavirustilanteeseen vain rajoittamalla ravitsemusliikkeitä ja kannustamalla ihmisiä ottamaan rokote. Näin totesi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylijohtaja Marko Pukkinen alueen valmiustoimikunnan kokouksessa torstaina 21. lokakuuta. Asiasta kertoi avi.

Pukkisen mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen sairaanhoitopiireissä koronavirustilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Hän sanoo, että tautia esiintyy erityisesti perheissä ja työpaikoilla, eivätkä viranomaiset pysty vaikuttamaan näihin tautiketjuihin, sillä keinovalikoima on suppea.

Pukkisen mukaan keinot alkavat olla vähissä, mutta jotain tarvitsee tehdä.

Avin mukaan epidemiatilanteesta ja sen vaatimista eri toimenpidevaihtoehdoista keskustellaan parhaillaan muun muassa juristien ja lääkärien kesken.

Epidemian kiihtymisestä huolimatta alueen viranomaisten suorituskyvyssä tai valmiuden tasossa ei ole havaittu puutteita.

Lähes 200 tartuntaa viikossa

Länsi- ja Sisä-Suomen sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuusluvut ovat kohonneet, ja sairaan- ja erikoissairaanhoito ovat yhä kuormittuneempia.

Kahden viikon ajanjaksolla Pirkanmaalla on tilastoitu 593 koronavirustartuntaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nettisivuille. Tietoja on päivitetty perjantaina 22. lokakuuta. Maakunnan ilmaantuvuusluku on 109,6. Ilmaantuvuusluku lasketaan 100 000 asukasta kohden.

Edellisellä kahden viikon jaksolla, 4.–17. lokakuuta, ilmaantuvuusluku oli koko maassa 137.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoi perjantaina 22. lokakuuta, että Pirkanmaalla oli tilastoitu samalla viikolla kaikkiaan 181 tartuntaa. Viikon toistaiseksi korkein päiväkohtainen lukema on keskiviikolta, jolloin Tays ilmoitti 60 tapauksesta.

Tays ei enää raportoi viikonloppuisin uusien todettujen tartuntojen määrää. Viikonlopun luvut kerrotaan maanantaina. Koko epidemian aikana Pirkanmaalla on raportoitu yhteensä 10 262 koronatartuntaa.

Myös Tays on ilmaissut huolensa tilanteesta. Koronapotilaat ovat tänä syksynä kuormittaneet etenkin tehohoitoa tavallista enemmän.

Laboratorioalan yritys Fimlabissa testituloksen sai perjantaina keskimäärin kahdeksan tunnin kuluttua näytteenotosta, se kertoo verkkosivuillaan. Fimlab ottaa valtaosan maakunnan koronavirusnäytteistä.

Toinen annos yli kolmella neljästä

Rokotustahti on hidastunut koko Suomessa. Etenkin nuorten aikuisten rokotekattavuuden paraneminen on ollut hidasta.

Pirkanmaalla ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 85,6 prosenttia ja toisen annoksen 76,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä asukkaista, THL:n nettisivuilla kerrotaan. Tiedot on päivitetty sunnuntaina 24. lokakuuta.

Aamulehti kertoi 19. lokakuuta, että yli 80 prosentin suoja on toteutunut yli 45-vuotiaissa pirkanmaalaisissa.

Koko maassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 85,2 prosenttia ja toisen annoksen 76,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista.