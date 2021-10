Tamperelaisen hoitoyksikön asukas kuoli keskiviikkona – johtaja: ”En ota kantaa koronayhteyteen”

Viola-kotiyhdistys ry:n yhdessä yksikössä Viola-kodissa Tampereella on lokakuun aikana todettu toiminnanjohtajan mukaan asukkailla ja henkilökunnalla yhteensä 24 tartuntaa.

Aamulehti

Viola-kotiyhdistys ry:n Viola-kodissa Tampereella on tapahtunut keskiviikkona asukkaan kuolema. Viola-kodin mukaan lokakuun aikana sen yhdessä hoitoyksikössä on todettu yhteensä 24 koronatartuntaa. Tartuntoja on sekä henkilökunnalla että asukkailla.

Viola-kodissa on Aamulehden saaman tiedon mukaan tuore koronakuolemantapaus. Onko, toiminnanjohtaja Niina Lahti?

”Eilen on tapahtunut kuolema, mutta pidän yksityisyyden suojaa asiassa perheenkin vuoksi. En ota vielä kantaa kuoleman koronayhteyteen. Ajattelen ottaa tähän ja kokonaistilanteeseen kantaa myöhemmin.”

Lue lisää: Iäkkäiden hoitoyksikössä Tampereella todettu 22 koronavirustartuntaa lokakuun aikana

Mitkä ovat nyt koronatoimet?

”Torstaina näkymä on vielä se, että perjantaina pystymme purkamaan vierailukiellot ja viimeiset eristykset. Keskiviikosta alkaen palvelutalon ravintolassa on ruokailtu aamiaisella ja lounaalla asuinkerroksittain.”

Tartunnan saaneita on saamamme tiedon mukaan huomattavasti enemmän kuin 22. Paljonko heitä on?

”Tartunnan saaneita tällä päivämäärällä on yhteensä 24. Taysin (Tampereen yliopistollinen sairaala) jäljityksen mukaan tänään 21.10. tullut työntekijätartunta voi olla muuta linjaa kuin Viola-kodista, koska koronaa on nyt niin paljon liikkeellä.”

Onko tartunnan saaneita kahdessa muussakin yksikössä yhden kerrotun lisäksi?

”Tartuntoja ei ole meidän muissa toimintayksiköissä.”