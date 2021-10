Kangasalla on maanantaina annettu vanhentuneita koronarokotteita

Suoraman neuvolassa annettiin maanantaina vanhentuneita rokotteita 35 henkilölle. Kangasalan kaupungin mukaan taustalla oli inhimillinen virhe. Kuva on otettu koronarokotusasemalla Helsingin Jätkäsaaressa huhtikuussa 2021.

Aamulehti

Kangasalla Suoraman neuvolassa on annettu maanantaina 18. lokakuuta kolme päivää vanhoja Pfizerin koronarokotteita noin 35 asiakkaalle. Kangasalan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että taustalla on inhimillinen virhe.

Kangasalan kaupunki kertoo, että se on neuvotellut vanhentuneen rokotteen turvallisuudesta ja tehosta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Kaupunki toteaa, että ei ole näyttöä siitä, että vanhentunut rokote aiheuttaisi mitään turvallisuusriskiä, ja uusinta-annoksen tarpeellisuus arvioidaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Kaupungin mukaan yleisperiaate on, että jos vanhentunut rokote on aiheuttanut paikallisia tai yleisreaktioita, kuten paikallista kipua tai kuumetta, on rokote herättänyt toivotun immuunivasteen.

”Mikäli potilas kuuluu ikänsä tai perussairauksien takia vakavan koronataudin riskiryhmään, suositellaan uutta rokotusta mahdollisimman pian. Nuorilla ja perusterveillä uusinta-annoksesta ei katsota olevan hyötyä. Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus uusintarokotteeseen. Jokainen vanhentunutta rokotetta saanut kontaktoidaan henkilökohtaisesti”, tiedotteessa todetaan.