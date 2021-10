Koronarokotusbussi nousi heti hitiksi Tampereella – Rokotteen voi nyt ottaa kauppareissulla tai kiekkopelissä: Katso tästä bussin aikataulu

Tampereen kaupungin koronarokotusbussi on nousi välittömästi hitiksi ja rokotteita ovat hakeneet erityisesti nuoret aikuiset, joilla ensimmäinen rokoteannos on jäänyt aikaisemmin ottamatta.

Tampereen kaupunki on ryhtynyt toimiin alhaisen rokotekattavuuden parantamiseksi. Tampereen kaupungin massarokotusyksikön osastonhoitaja Kirsi Koivu kertoo, että rokotusbussin tavoitteena on rokotteiden helpompi saavutettavuus.

Koivu kertoo, että muutaman päivän kokemuksella voidaan sanoa, että tässä on onnistuttu, sillä rokotusbussissa koronarokotteen ottaneiden määrä on kasvanut merkittävästi lyhyessä ajassa.

”Lauantaina Lielahdessa ja sunnuntaina Kalevassa rokotteita annettiin molemmissa hieman yli 60, mutta jo maanantaina Tesomalla rokotuksen saaneiden määrä oli 130.”

Rokotusbussissa rokotuksen ottaneet ovat olleet pääosin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella syntyneitä. Rokotusbussissa rokotteen ottaneissa on korostunut myös ensimmäisen rokotteen ottaneiden osuus kaikista rokotetuista.

”Syy ei ole suoranaisesti tiedossa, miksi ensimmäinen rokote on haettu vasta nyt. Arviomme kuitenkin on, että taustalla saattaa vaikuttaa koronapassi sekä uutisointi sairastuneiden määrän kasvusta.”

Rokotusbussissa voi ottaa ensimmäisen, toisen tai kolmannen rokoteannoksen. Koivu kertoo, että mukaan riittää henkilöllisyystodistus, mutta kolmatta rokotetta hakevan tulisi todistaa riskiryhmään kuuluminen jollakin tavoin.

Rokotusbussissa ei anneta influenssarokotteita.

Ihmiset jonottivat rokotusbussiin Kaukajärven S-marketin pihassa. Kuva: Timo Marttila

Aikataulu Rokotusbussi ja Pop up-rokotukset 20.10. klo 16–19 Kaukajärvi: S-marketin parkkipaikka (rokotusbussi). 22.10. klo 12–18 Hervanta: kauppakeskus Duo, Punaisen Ristin Tampereen osaston Tampuri. (pop up-rokotus). 23.10. klo 9–16 Hatanpään terveysasema. (pop up-rokotus). 23.10. klo 15–18 Hakametsän jäähallin parkkipaikka (rokotusbussi): Rokotukseen pääsee myös Ilves–Kalpa-pelin ensimmäisellä erätauolla. 24.10. klo 9–16 Hatanpään terveysasema. (pop up-rokotus). 24.10. klo 12–15 Koskikeskus. (pop up-rokotus). 25.10. klo 16–19 Tesoma: Liikekeskus Westerin parkkipaikka (rokotusbussi). 26.10. klo 13–15 Tampereen yliopisto, Keskustakampus (rokotusbussi). 27.10. klo 13–15 TAMK pääkampus (rokotusbussi). 28.10. klo 13–15 Tampereen yliopisto, Hervannan kampus (rokotusbussi). 29.10. klo 12–18 Hervanta: kauppakeskus Duo, Punaisen Ristin Tampereen osaston Tampuri. (pop up-rokotus). 30.10. klo 9–16: Hatanpään terveysasema. (pop up-rokotus). 30.10. klo 10–12 Kaukajärvi: S-marketin parkkipaikka (rokotusbussi). 30.10. klo 15–18 Hakametsän jäähallin parkkipaikka (rokotusbussi): Rokotukseen pääsee myös Tappara–Jukurit-pelin ensimmäisellä erätauolla. 31.10. klo 9–16 Hatanpään terveysasema. (pop up-rokotus). 31.10. klo 12–15 Koskikeskus.

Saavutettavuus ennen kaikkea

Rokotusbussin saama suosio on yllättänyt kaupungin. ”Se, että vastaanotto on ollut näin hyvä, on yllättänyt. Myös palaute ja sen määrä kertovat siitä, että tällaiselle palvelulle on tarvetta.”

Erityisesti kiitosta on tullut palvelun saavutettavuudesta, johon kaupunki on myös tähdännyt. Koivun mukaan rokotebussin kantava ajatus siitä, että sinne mennään, missä kaupunkilaiset ovat, on onnistunut.

Paikoiksi on valikoitunut pääosin kauppakeskukset ja isompien markettien edustoja, mutta bussi nähdään ainakin kertaalleen myös Taysin alueella sekä kahdessa Tapparan kotipelissä.

”Tulevana lauantaina koronarokotuksen voi ottaa Hakametsän jäähallin parkkipaikalla ennen jääkiekkopelin alkua. Rokotukseen pääsee myös ensimmäisellä erätauolla. Tässäkin ajatuksena on, että lähiseudun asukkaiden lisäksi myös kiekkokansa voi halutessaan ottaa rokotuksen."

Sairaanhoitaja Kristiina Aleksandorff-Niemi laimentaa Pfizerin rokotteita käyttövalmiiksi.

Ei mikään tavallinen bussi

Mutta mistä muusta rokotusbussin tunnistaa kuin sen edustalla todennäköisesti kiemurtelevasta jonosta?

Koivu kertoo, että vaikka rokotusbussi ei ulkoisesti juuri eroa TKL:n linja-autosta, sisään astuessa ei voi erehtyä olevansa linjalla olevassa bussissa.

”Bussissa on kolme rokotuspistettä ja bussin takaosassa seurantatiloja. Bussissa työskentelee viidestä kuuteen henkilöä, jotka tunnistaa työntekijöiksi. Myös bussien linjatunnuksen paikalla lukee koronarokotus”, Koivu selventää.

Koivu kertoo, että bussissa työskentelee viidestä kuuteen henkilöä, joiden joukossa on rokottajia sekä muutama kirjaaja.

”Vaikka ulkopuolella olisi hieman jonoa, rokotukset ovat sujuneet sutjakasti. Ja mikäli sää äityy oikein keljuksi, omaa vuoroaan voi odotella myös bussin sisällä penkeillä.”

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan rokotusbussi kiertää Tampereen alueella lokakuun loppuun saakka. Koivu sanoo, että jatkosta ei vielä ole tehty mitään päätöksiä.