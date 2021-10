Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infossa kuullaan torstaina ainakin rokotustilanteesta. Aamulehti näyttää kello 10 alkavan tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Paikalla sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infossa on torstaina 14. lokakuuta muun muassa johtaja Mika Salminen THL:stä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät torstaina jälleen viikoittaisen tilannekatsauksensa koronaviruksesta.

Info alkaa kello 10. Aamulehti näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Infossa kuullaan tuoreimpia tietoja muun muassa rokotustilanteesta ja koronatilanteen epidemiologisesta arviosta Suomessa ja maailmailmalla.

Tilaisuudessa ovat mukana ainakin johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio ja johtaja Mika Salminen THL:stä. Lisäksi kysymyksiin on vastaamassa osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä.

Rokotustahti hidastunut

Rokotustahti on hidastanut, toteaa THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio. Viikon aikana on annettu toisia rokotusannoksia noin 103 000. Täysin rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on noin 756 000.

Se, päästäänkö lokakuun loppuun mennessä 80 prosentin rokotuskattavuuteen, riippuu Kontion mukaan nyt siitä, miten aktiivisesti rokotuksia otetaan.

Rokotuskattavuudessa on Kontion mukaan selviä alueellisia eroja. Ainoastaan Ahvenanmaalla 80 prosentin tavoite rokotekattavuudesta on tällä hetkellä saavutettu. ”Monin aluein on vielä huomattavasti parannettavaa.”

”Tulet ihan varmasti sairastumaan”

Pohjoismaisessa rokotuskattavuuden vertailussa Suomi ”ei ole voittamassa”, sanoo johtaja Mika Salminen THL:stä. Suomen rokotuskattavuus on Pohjoismaiden huonoin. Paras tilanne on Islannissa ja Norjassa.

Salminen kehottaa ihmisiä ottamaan koronavirusrokotteen. Rokottamattoman riski joutua sairaalahoitoon on Salmisen mukaan noin 15–20-kertainen verrattuna rokotettuihin.

”Jos olet aikuinen, etkä ole saanut rokotetta, tulet ihan varmasti sairastumaan ennemmin tai myöhemmin. Mitä enemmän sinulla on ikää, sitä todennäköisemmin sairastut vakavasti”, Salminen sanoo.