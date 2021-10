Johtajaylilääkärin mukaan koronapotilaiden hoitoon ei voida siirtää enempää henkilöstöä ilman, että kiireetöntä hoitoa muilta potilailta vähennetään.

Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on Pirkanmaalla kasvussa, kertoo alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki tiedotteessaan tiistaina.

Koronanyrkin mukaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on koronaviruksen vuoksi hoidossa toistakymmentä potilasta. Edellisen neljän viikon aikana sairaalahoitoa tarvinneista potilaista 70 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia.

”Koronan hoitoon tarvittavat voimavarat ovat pois muusta sairaanhoidosta. Enempää henkilöstöä emme voi siirtää koronapotilaiden hoitoon ilman, että kiireetöntä hoitoa muilta potilailta vähennetään”, sanoo johtajaylilääkäri Juhani Sand Taysista tiedotteessa.

Koronanyrkin mukaan rokottamattomuus altistaa selvästi sairaalahoitoa vaativalle koronataudille. Rokotukset vaikuttavat jo 20–29-vuotiaiden sairaalahoidon tarpeeseen.

Pirkanmaalla yli 12-vuotiaista 85 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen. Kaksi annosta on saanut 73 prosenttia. Vasta 10 prosenttia 12–15 -vuotiaista on voinut saada toisen koronarokotteen. Ensimmäisen rokotteen saaneita on lähes 70 prosenttia.

Maskisuositus jatkuu

Maskisuositus jatkuu Pirkanmaalla nykyisellään ja sairaanhoitopiirin alueella käytetään maskeja edelleen myös kouluissa, koronanyrkki linjaa.

Opetusministeriö kertoi tiistaina, että varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten valtakunnallinen maskisuositus poistuu, mutta alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat edelleen antaa suosituksia.

Pirkanmaan koronanyrkin mukaan yli 12-vuotiaiden koululaisten rokotuskattavuus on vielä liian matala siihen, että 6.-luokkalaisia, vanhempia ja opettajia koskevasta maskisuosituksesta voitaisiin luopua.

Koulujen maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran syysloman jälkeisellä viikolla.